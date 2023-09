As propostas que Luiz Otávio recusou para seguir no Ceará

Luiz Otávio é ídolo do Ceará, um fato incontestável. Com 35 anos, o capitão vive a 8ª temporada consecutiva com a camisa alvinegra, em uma jornada de raça, entrega, liderança e disposição. Durante esse período em Porangabuçu, o zagueiro foi consultado e recebeu diversas propostas para deixar o Vovô, mas permaneceu.

O Diário do Nordeste apurou que pelo menos sete clubes fizeram proposta para contratá-lo, sem nenhum acerto. No cenário nacional, a lista tem: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Flamengo, Grêmio, Internacional, Vasco. A informação foi revelada pelo próprio atleta em contato exclusiva com a reportagem.

Luiz Otávio Zagueiro do Ceará "Olha, sendo bem sincero, eu tive inúmeras propostas desde 2017. Quando eu fui renovar em 2018, recebi proposta do Bahia. Teve uma outra do Grêmio, que iria eu e o Éverson, mas ele acabou indo para o Santos. Tive em 2019, depois da temporada de 2018, o Flamengo me fez uma proposta de compra, que foi recusada pelo Robinson. Cheguei a falar com o Marcos Braz e tudo, mas, na época, optei por renovar com o Ceará e não fui para o Flamengo. Quando o Enderson estava no Botafogo, tive também chance de ir pra lá. Ainda teve proposta do Internacional, do Atlético-MG, e outros clubes como o Vasco. Já em relação à sondagens, alguns consultaram e acabaram não evoluindo, isso do cenário nacional e internacional".

A escolha de permanecer serve como chancela para um personagem que sempre se doou demais em campo. O profissionalismo em campo e fora das quatro linhas são pilares da idolatria, que é construída desde 2017, quando chegou ao Ceará. Na galeria centenária do clube, o carioca deve ficar no rol das lendas como Dimas Filgueiras, Lula Pereira e tantos outros.

Luiz não vive o auge técnico, mas segue como um dos pilares da equipe - um zagueiro que aprendeu a causar euforia sem gol, apenas com entrega. Em reta final de contrato, encerrado em dezembro, tem o desejo de permanecer por mais tempo, no entanto, sabe que o foco atual é garantir o Ceará de volta à Série A.

Números de Luiz Otávio no Ceará

Temporadas: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023

Jogos: 297

Gols: 12

Assistências: 4

Títulos: Campeonato Cearense (2017 e 2018) e Copa do Nordeste (2020).

Legenda: Luiz Otávio marcou um dos gols do Ceará na goleada contra o Guarani de Juazeiro em 2023 Foto: Segundo Filmagens / Ceará

Ascensão no futebol

Luiz Otávio chegou ao Ceará em 2017 para defender o 13ª clube na carreira. A recepção não foi de gala e o status era de aposta, uma vez que o defensor tinha sido rebaixado para a Série C do Brasileiro com a camisado Sampaio Corrêa, onde havia feito 50 jogos na temporada.

Legenda: Luiz Otávio foi às lágrimas após o abraço Foto: João Moura

No início foi reserva sob o comando de Gilmar Dal Pozzo. O zagueiro aproveitou uma lesão do titular Sandro para estrear pelo Vovô ao lado de Rafael Pereira, apenas na 8ª rodada do Campeonato Cearense - vitória sobre o Ferroviário por 1 a 0. A atuação impressionou e foi determinante para a sequência da titularidade.

O curioso é que o Ceará não foi o único manto cearense vestido. Em 2013, foi destaque no Icasa, semifinalista do Estadual e 5º colocado na Série B, maior campanha nacional da história do Verdão. O resto é história.