Seguro de vida: prevenção ou luxo?

Atualmente, a realidade financeira do brasileiro não é das melhores e, normalmente, o objetivo é cortar o maior número de despesas possível. Mas eu te pergunto: o seguro de vida é uma despesa ou uma necessidade? Por mais que pensemos no futuro e façamos planos, não são todas as pessoas que pensam em situações difíceis que podem acontecer no dia-a-dia. Como, por exemplo, um acidente, a morte de um ente querido ou até mesmo uma doença grave. Sei que posso estar parecendo pessimista com toda essa conversa, mas é a realidade: não temos controle sobre a nossa vida. É por isso, que sempre falo sobre a importância de nos prepararmos para os momentos de dificuldade.

Uma parte fundamental dessa preparação é o seguro de vida. Com ele você poderá respirar um pouco melhor diante de adversidades, o beneficiário recebe uma quantia em dinheiro para suprir as necessidades. Entre as vantagens que o seguro de vida oferece, posso destacar a cobertura de gastos com fatalidades, ou seja, caso o segurado venha a falecer, há a garantia de que a seguradora vai ajudar a família com todas as despesas, que envolvem tratamento do corpo, aluguel de um local para velório, etc. Sim, eu sei que ninguém quer ficar pensando em morte, mas você sabia que é possível usar um seguro de vida mesmo estando vivo? Isso é comum em casos de invalidez, quando algum acidente impede que a pessoa siga a vida normalmente. Se hoje você não pudesse mais trabalhar, como faria para se sustentar? É aí que a seguradora entra, garantindo que a pessoa se mantenha financeiramente.

Esses são apenas dois exemplos de situações onde o seguro de vida faz toda diferença, além de todas as vantagens que se estendem aos familiares. E finalizando a nossa reflexão de hoje é importante pontuar: Sempre nos preocupamos com as pessoas que amamos, não é? Afinal, se você sustenta sua casa é inevitável não pensar sobre o que vai ser da sua família caso você não possa mais prover este sustento. Acho que com tudo que disse aqui, ficou bem claro que o seguro de vida está longe de ser um luxo, ele é, na verdade, uma prevenção para todos que tem plena consciência de que nada nessa vida está ao nosso controle.

Luan Rocha é especialista em seguros e sócio-diretor da Master Future