O dia do corretor de seguros é comemorado, anualmente, em 12 de outubro. Essa data é fruto do I Encontro Mundial dos Corretores de Seguro, que aconteceu em um país vizinho bem famoso: Argentina. Então, a partir de 1970, a profissão ganhou um dia inteiro para chamar de seu. De lá para cá, já se passaram 51 anos, e a dedicação de outros tempos continua a mesma. Sempre preocupados com o bem-estar do seu cliente, somos aqueles que usam o “faro” para oferecer as melhores opções disponíveis no mercado.

Nesta data celebramos a profissão que traz uma segurança a mais na hora de fechar uma apólice para proteger você, a sua família, empresa e os seus bens. Nesse contexto somos uma espécie de arquitetos em que buscamos entender as suas necessidades e, posteriormente, providenciamos uma adequação satisfatória para ser consolidada em forma de contrato com uma, ou várias seguradoras, de confiança. E por falar em confiança, acredito que essa seria a palavra-chave para descrever o nosso trabalho diário. E é com base nesse termo que a corretora de seguros Master Future construiu seus 30 anos de mercado. Ao longo de três décadas, a empresa teve inúmeras conquistas, ganhando por 3 anos o primeiro lugar no Max MB Multirramo Bradesco Seguros Rede. As premiações são o resultado de um olhar caloroso sobre o outro e é muito mais do que apenas um negócio.

Dentro desse contexto, podemos olhar para essa profissão por dois âmbitos: o mercadológico e o social. Se olharmos pelo lado mercadológico, o corretor é uma ocupação que está dentro da “engrenagem” fazendo a economia rodar, como tantas outras. Mas, se percebermos que existe um papel social podemos ver muito além do negócio em si. Nós conhecemos os nossos clientes, seus anseios, preocupações e realidades, abraçamos essas informações e transformamos em uma relação de parceria e confiança. Ser corretor de seguros é fazer parte da história daquela família, é estar de prontidão para atender quando houver algum imprevisto. Neste dia 12 de outubro, o que queremos é que todos tenham a tranquilidade de viver bem, com estabilidade, sem surpresas ruins e com aquela proteção que só um seguro pode proporcionar.

Luan Rocha é especialista em seguros