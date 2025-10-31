Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Armas de fogo e balas apreendidas durante operação.

Segurança

Dois homens são mortos em intervenção policial no Castelão, em Fortaleza

Outros dois suspeitos foram presos durante a operação

Bergson Araujo Costa 24 de Outubro de 2025
Homem durante atendimento do SAMU dentro da academia.

Ceará

Homem morre durante treino em academia de Fortaleza

Frequentadores da academia rezaram um 'Pai-Nosso' em intercessão durante massagem cardíaca

João Lima Neto, Bergson Araujo Costa 14 de Outubro de 2025
Viatura da polícia com armas sobre capô

Segurança

Cinco homens são presos com arsenal após confronto entre facções em Fortaleza

As capturas e apreensões foram deflagradas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Boa Vista

Redação 30 de Julho de 2025
Viaturas do Corpo de Bombeiros em incêndio ocorrido em uma fábrica de velas, no bairro Boa Vista

Ceará

Incêndio atinge toneladas de parafina em fábrica de velas, em Fortaleza

Uma mulher grávida e um homem de 29 anos passaram mal

Redação 05 de Maio de 2025

Segurança

Suspeito preso com anabolizantes no bairro Boa Vista atuava clandestinamente como educador físico

Ele e o irmão recebiam as substâncias pelos correios, usando o endereço da mãe para despistar policiais

Redação 02 de Dezembro de 2020

Segurança

'Entrega o carro senão eu lhe mato', disse suspeito a idoso vítima de assalto na Boa Vista

Um dos assaltantes ficou com a arma apontada para a boca dele e, em outros momentos, para a barriga do idoso durante toda a ação

Redação 09 de Outubro de 2018

Segurança

Idoso tem carro levado por grupo armado quando levava neto à escola; vídeo mostra ação criminosa

Câmeras de vigiância registraram a ação

Redação 09 de Outubro de 2018