Outros dois suspeitos foram presos durante a operação
Frequentadores da academia rezaram um 'Pai-Nosso' em intercessão durante massagem cardíaca
As capturas e apreensões foram deflagradas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Boa Vista
Uma mulher grávida e um homem de 29 anos passaram mal
Ele e o irmão recebiam as substâncias pelos correios, usando o endereço da mãe para despistar policiais
Um dos assaltantes ficou com a arma apontada para a boca dele e, em outros momentos, para a barriga do idoso durante toda a ação
Câmeras de vigiância registraram a ação