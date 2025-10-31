A jornalista Nayana Siebra foi eleita para o TOP 3 da região Nordeste da premiação
Dieta baseada no conceito 'plant based diet' oferece alimentos mais simples, não refinados e nem processados
Elevação da produção, diversificação de produtos e queda no ritmo de aumento dos preços contribuíram para a redução dos custos, avaliam representantes do segmento. Consumo se mantém crescente no Estado
A história do Dr. Evaldo Leite se embrenha ao percurso da acupuntura no Brasil, da década de 1950 até hoje
A aplicação com as agulhas é hoje uma das principais terapias integrativas dos atendimentos de saúde no Brasil. Especialistas apontam os benefícios e as possibilidades ainda pouco exploradas sobre o procedimento
Restaurantes de Fortaleza com foco em alimentação saudável investem em serviços de delivery e facilitam a rotina das pessoas
Agosto começa com "gosto" de uma vida longeva. Neste mês temático do SVM, a campanha "Saúde e Equilíbrio" traz dados de pesquisa exclusiva sobre os hábitos alimentares e físicos dos cearenses
