Colunista do Diário do Nordeste ganha prêmio Einstein de Jornalismo na área de saúde e bem-estar

A jornalista Nayana Siebra foi eleita para o TOP 3 da região Nordeste da premiação

Redação 13 de Setembro de 2022

Verso

Rotina de alimentação natural pode ser a saída para uma vida mais saudável

Dieta baseada no conceito 'plant based diet' oferece alimentos mais simples, não refinados e nem processados

Redação 28 de Agosto de 2019

Negócios

Mais acessível, setor de alimentação saudável se expande no CE

Elevação da produção, diversificação de produtos e queda no ritmo de aumento dos preços contribuíram para a redução dos custos, avaliam representantes do segmento. Consumo se mantém crescente no Estado

Bernadeth Vasconcelos 05 de Agosto de 2019

Verso

Formado no Ceará, médico potiguar é um dos pioneiros da acupuntura no País

A história do Dr. Evaldo Leite se embrenha ao percurso da acupuntura no Brasil, da década de 1950 até hoje

Felipe Gurgel 04 de Agosto de 2019

Verso

Acupuntura cresce, mas seu viés preventivo ainda carece de compreensão

A aplicação com as agulhas é hoje uma das principais terapias integrativas dos atendimentos de saúde no Brasil. Especialistas apontam os benefícios e as possibilidades ainda pouco exploradas sobre o procedimento

Felipe Gurgel 03 de Agosto de 2019

Verso

Descubra como comer bem, de forma rápida e saudável

Restaurantes de Fortaleza com foco em alimentação saudável investem em serviços de delivery e facilitam a rotina das pessoas

Redação 03 de Agosto de 2019

Verso

Manter alimentação saudável é um esforço para 84% dos cearenses, conclui pesquisa

Agosto começa com "gosto" de uma vida longeva. Neste mês temático do SVM, a campanha "Saúde e Equilíbrio" traz dados de pesquisa exclusiva sobre os hábitos alimentares e físicos dos cearenses

Redação 01 de Agosto de 2019

Verso

Campanha "Saúde e Equilíbrio", lançada pelo Sistema Verdes Mares, propõe mudança de hábitos

Você também pode fazer parte desta campanha. Eleja uma mudança positiva na sua vida e compartilhe nas redes sociais com a hashtag #SVMSaúdeEquilíbrio

Redação 01 de Agosto de 2019