Evento foi realizado no espaço do Diário do Nordeste, “Morada & Gastronomia”, nesta quinta-feira (26)
Evento ainda lançou o Projeto Senac Jovens Criadores Design
Espaços buscam atender necessidades contemporâneas sem perder de vista a tradição
As novidades expostas nos 38 ambientes da mostra apresentam mobiliários da cultura nordestina, em uma linguagem moderna e original
A Casa Cor Ceará chega aos 21 anos com um olhar de gente grande, voltado para a valorização da sustentabilidade, da afetividade, da conexão com o outro e o cuidado com o mundo