Veja as loterias acumuladas desta segunda (08/09) e os prêmios dos próximos sorteios
Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete acumularam
Na noite desta segunda-feira (8), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 8 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
Quina: R$ 1,3 milhões; próximo sorteio no terça-feira (9);
Lotomania: R$ 1,9 milhões; próximo sorteio no quarta-feira (10);
Dupla Sena: R$ 8 milhões; próximo sorteio no quarta-feira (10);
Super Sete: R$ 700 mil; próximo sorteio no terça-feira (9).
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Quina 6821:
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
19 apostas ganhadoras, R$ 14.006,56
3 acertos
1.480 apostas ganhadoras, R$ 171,25
2 acertos
41.184 apostas ganhadoras, R$ 6,15
Lotomania 2820:
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 100.495,44
18 acertos
47 apostas ganhadoras, R$ 2.672,75
17 acertos
428 apostas ganhadoras, R$ 293,50
16 acertos
2501 apostas ganhadoras, R$ 50,22
15 acertos
11202 apostas ganhadoras, R$ 11,21
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena 2857:
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
40 apostas ganhadoras R$ 3.335,55
4 acertos
1.360 apostas ganhadoras R$ 112,11
3 acertos
24.886 apostas ganhadoras R$ 3,06
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
24 apostas ganhadoras R$ 5.003,32
4 acertos
1.275 apostas ganhadoras R$ 119,59
3 acertos
22.773 apostas ganhadoras R$ 3,34
Super Sete 743:
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 11.764,27
5 acertos
28 apostas ganhadoras, R$ 1.200,43
4 acertos
489 apostas ganhadoras, R$ 68,73
3 acertos
4.561 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como apostar na Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete:
Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.
Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.