Veja as loterias acumuladas desta segunda (08/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Na noite desta segunda-feira (8), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 8 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Quina: R$ 1,3 milhões; próximo sorteio no terça-feira (9);

Lotomania: R$ 1,9 milhões; próximo sorteio no quarta-feira (10);

Dupla Sena: R$ 8 milhões; próximo sorteio no quarta-feira (10);

Super Sete: R$ 700 mil; próximo sorteio no terça-feira (9).

Veja também Negócios Itaú dispensa cerca de mil funcionários no Brasil; entenda demissão em massa Negócios CEO da Nestlé é demitido após descoberta de caso com funcionária; entenda Negócios Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Quina 6821:

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

19 apostas ganhadoras, R$ 14.006,56

3 acertos

1.480 apostas ganhadoras, R$ 171,25

2 acertos

41.184 apostas ganhadoras, R$ 6,15

Lotomania 2820:

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 100.495,44

18 acertos

47 apostas ganhadoras, R$ 2.672,75

17 acertos

428 apostas ganhadoras, R$ 293,50

16 acertos

2501 apostas ganhadoras, R$ 50,22

15 acertos

11202 apostas ganhadoras, R$ 11,21

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena 2857:

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

40 apostas ganhadoras R$ 3.335,55

4 acertos

1.360 apostas ganhadoras R$ 112,11

3 acertos

24.886 apostas ganhadoras R$ 3,06

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

24 apostas ganhadoras R$ 5.003,32

4 acertos

1.275 apostas ganhadoras R$ 119,59

3 acertos

22.773 apostas ganhadoras R$ 3,34

Super Sete 743:

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 11.764,27

5 acertos

28 apostas ganhadoras, R$ 1.200,43

4 acertos

489 apostas ganhadoras, R$ 68,73

3 acertos

4.561 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como apostar na Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete:

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.