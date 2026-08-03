Saiba quando é o quinto dia útil de agosto de 2026

Os empregadores têm até o quinto dia útil do mês para efetuar o pagamento do salário referente ao mês anterior de trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

É o artigo 459 da CLT que rege o pagamento de salário neste período e, na contagem, devem ser considerados como “úteis” os dias de segunda a sábado, à exceção de feriados. Domingos não contam.

Por isso, em agosto de 2026, o quinto dia útil do mês será na próxima quinta-feira (6):

1º dia útil: 1º de agosto (sábado);

2º dia útil: 3 de agosto (segunda-feira);

3º dia util: 4 de agosto (terça-feira);

4º dia útil: 5 de agosto (quarta-feira);

5º dia útil: 6 de agosto (quinta-feira).

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Ressalte-se que a contagem não leva em conta dias com eventos feriados estaduais ou municipais previstos em lei. Conforme a CLT, feriados não são contados como “dia útil”.

Além disso, a contagem também é referente aos trabalhadores em geral. Casos específicos para determinadas categorias profissionais podem ter entendimento diferente a partir de acordos ou convenções coletivas.