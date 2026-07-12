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Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (12/07)?

Apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, o quadro tem perguntas de conhecimentos gerais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
12 de Julho de 2026 - 16:30
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Legenda: Patrícia Abravanel é a apresentadora do gameshow.
Foto: Reprodução.

O quadro "Show do Milhão", que faz parte do "Programa Silvio Santos", no SBT, vai ao ar a partir das 19 horas deste domingo (12). A atração é apresentada por Patrícia Abravanel.  

O game é composto por 17 perguntas de conhecimentos gerais, sendo 5 de nível fácil, 6 de nível médio, 5 de nível difícil e a pergunta do milhão.

Um clássico da programação da emissora, o "Show do Milhão" já contou, nesta temporada, com participações de convidados conhecidos do público, como Rodrigo Bocardi, Valentina Bandeira, Nelson Freitas e Rafael Infante.

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Que horas vai ao ar o 'Show do Milhão'?

O quadro é exibido às 19 horas dentro do "Programa Silvio Santos", no SBT.

Filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel começou a apresentar o programa dominical junto ao pai em 2021.

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