Mais de 160 mil contribuintes não receberam restituição do IR por chave PIX errada; veja o que fazer

Atualmente, cerca de 165 mil restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 não foram credidatas em todo o País devido a um erro de cadastro da chave PIX. A consulta ao terceiro lote de restituição será aberta nesta sexta-feira (24).
Segundo a Receita Federal, as restituições não pagas são de contribuintes que informaram o CPF como chave PIX para o recebimento, mas não possuem conta bancária vinculada a essa chave.
O órgão esclarece que a única chave PIX aceita é o CPF do títular da declaração. Chaves de e-mails, telefones ou aleatórias não podem ser utilizadas para recebimento de restituição do imposto de renda.
O que fazer nesse caso?
Para regularizar a situação, o contribuinte tem três alternativas:
- Cadastrar uma chave PIX CPF junto a uma instituição financeira;
- Alterar a conta para crédito da restituição por meio do serviço Meu Imposto de Renda;
- Retificar a declaração, informando uma conta bancária de sua titularidade.
Terceiro lote de restituição
A consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda estará disponível a partir das 9 horas desta sexta-feira (24). O crédito bancário está previsto para o dia 31 de julho, com os pagamentos sendo realizados ao longo do dia.
Quase 50 mil cearenses serão contemplados pelo pagamento, totalizado em R$ 102.525.466,45. Ao todo, a Receita vai restituir mais de R$ 4 bilhões a cerca de 2,7 milhões de contribuintes.
A Receita afirma que este lote encerra a fila de restituições aptas ao pagamento em 2026. Após o processamento, permanecerão pendentes apenas restituições que ficaram retidas em malha fiscal, ou que apresentam inconsistências nos dados bancários informados para o recebimento, como os casos relacionados à chave PIX.
Saiba como consultar
Para verificar se você foi contemplado, basta acessar o site da Receita Federal na aba elaborada para esta ação, além do aplicativo da RF, disponível para iOs e Android. Em seguida:
- Clique em "Meu Imposto de Renda";
- Selecione o item "Consultar minha restituição";
- Informe CPF e data de nascimento e clique no botão "sou humano".
Quem recebe no terceiro lote?
Do total de restituições que serão pagas neste terceiro lote:
- 839.464 restituições são para contribuintes prioridade em razão da utilização da declaração pré-preenchida e/ou da opção de recebimento via PIX;
- 507.262 restituições serão pagas a contribuintes enquadrados em diferentes critérios de prioridade;
- 1.396.474 restituições referem-se a contribuintes sem enquadramento em categorias prioritárias.