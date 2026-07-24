Mais de 160 mil contribuintes não receberam restituição do IR por chave PIX errada; veja o que fazer

Atualmente, cerca de 165 mil restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 não foram credidatas em todo o País devido a um erro de cadastro da chave PIX. A consulta ao terceiro lote de restituição será aberta nesta sexta-feira (24).

Segundo a Receita Federal, as restituições não pagas são de contribuintes que informaram o CPF como chave PIX para o recebimento, mas não possuem conta bancária vinculada a essa chave.

O órgão esclarece que a única chave PIX aceita é o CPF do títular da declaração. Chaves de e-mails, telefones ou aleatórias não podem ser utilizadas para recebimento de restituição do imposto de renda.

O que fazer nesse caso?

Para regularizar a situação, o contribuinte tem três alternativas:

Cadastrar uma chave PIX CPF junto a uma instituição financeira;

Alterar a conta para crédito da restituição por meio do serviço Meu Imposto de Renda;

Retificar a declaração, informando uma conta bancária de sua titularidade.

Terceiro lote de restituição

A consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda estará disponível a partir das 9 horas desta sexta-feira (24). O crédito bancário está previsto para o dia 31 de julho, com os pagamentos sendo realizados ao longo do dia.

Quase 50 mil cearenses serão contemplados pelo pagamento, totalizado em R$ 102.525.466,45. Ao todo, a Receita vai restituir mais de R$ 4 bilhões a cerca de 2,7 milhões de contribuintes.

A Receita afirma que este lote encerra a fila de restituições aptas ao pagamento em 2026. Após o processamento, permanecerão pendentes apenas restituições que ficaram retidas em malha fiscal, ou que apresentam inconsistências nos dados bancários informados para o recebimento, como os casos relacionados à chave PIX.

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Saiba como consultar

Para verificar se você foi contemplado, basta acessar o site da Receita Federal na aba elaborada para esta ação, além do aplicativo da RF, disponível para iOs e Android. Em seguida:

Clique em "Meu Imposto de Renda";

Selecione o item "Consultar minha restituição";

Informe CPF e data de nascimento e clique no botão "sou humano".

Quem recebe no terceiro lote?

Do total de restituições que serão pagas neste terceiro lote: