Consultas ao 3º lote da restituição do imposto de renda são liberadas nesta sexta-feira (24)

A Receita Federal libera, nesta sexta-feira (24), as consultas ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026.

Quase 50 mil cearenses serão contemplados pelo pagamento, totalizado em R$ 102.525.466,45. Ao todo, a Receita vai restituir mais de R$ 4 bilhões a cerca de 2,7 milhões de contribuintes.

O pagamento dos valores será feito diretamente na conta do contribuinte vinculada à chave Pix do tipo CPF, no dia 31 de julho.

Saiba como consultar

Para verificar se você foi contemplado, basta acessar o site da Receita Federal na aba elaborada para esta ação, além do aplicativo da RF, disponível para iOs e Android. Em seguida:

> Clique em "Meu Imposto de Renda";

> Selecione o item "Consultar minha restituição";

> Informe CPF e data de nascimento e clique no botão "sou humano".

Quem recebe no 3º lote?

Do total de restituições:



839.464 restituições para contribuintes prioridade em razão da utilização da declaração pré-preenchida e/ou da opção de recebimento via PIX;

507.262 restituições serão pagas a contribuintes enquadrados em diferentes critérios de prioridade;

1.396.474 restituições referem-se a contribuintes sem enquadramento em categorias prioritárias.

Malha fina

Ao realizar a consulta, o contribuinte poderá saber se "caiu na malha fina". Ou seja, se há alguma pendência que o impeça de garantir a restituição.

Para saber a situação de sua declaração do IR, o trabalhador deve buscar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Receita Federal na internet.

O acesso é feito mediante o uso da conta gov.br, nos níveis prata ou ouro. Ao entrar na plataforma, deve procurar, no serviço, por "declarações e demonstrativos". Em seguida, é preciso localizar o "Meu Imposto de Renda" e consultar a declaração de 2026.

Nessa página, o Fisco informará se a declaração foi processada (situação regular) ou se há questões não finalizadas (malha fina).

Fim da fila de restituição

O terceiro lote é o último da fila de restituições regulares relativas ao IRPF 2026. Após o processo, as restituições remanescentes serão para contribuintes que tiveram a declaração retida em malha fiscal ou que tiverem inconsistência de dados bancários