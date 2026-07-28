Dia dos Pais deve movimentar R$ 292 milhões no comércio de Fortaleza, aponta Fecomércio

O Dia dos Pais, que neste ano será celebrado no próximo dia 9 de agosto, deve movimentar cerca de R$ 292 milhões no varejo da capital cearense, um crescimento nominal de 7% em relação ao ano anterior. A estimativa é que cerca de 846 mil consumidores realizem compras para a ocasião.

Os dados são da Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia dos Pais 2026 em Fortaleza, divulgada nesta terça-feira (28) pela Fecomércio Ceará, por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC).

Conforme o levantamento, o potencial de consumo no período supera o resultado estimado para o Dia dos Namorados deste ano, com gastos de R$ 282 milhões; e fica atrás de datas como o Natal (R$ 540 milhões), Dia das Mães (R$ 470 milhões), a Black Friday (R$ 426 milhões) e o Dia das Crianças (R$ 308 milhões).

Na avaliação da Fecomércio Ceará, o resultado positivo em relação ao ano anterior indica um ambiente de consumo mais favorável, impulsionado pela recuperação gradual da renda das famílias, pela maior confiança do consumidor e pela intensificação das campanhas promocionais realizadas pelo varejo.

Gasto médio de R$ 268 por presente

A pesquisa mostra ainda que 24,2% dos consumidores entrevistados pretende gastar entre R$ 51 e R$ 200, enquanto 7,7% afirmam ter a intenção de realizar compras superiores a R$ 500. O valor médio estimado por presente é R$ 268, conforme o levantamento.

Os produtos mais procurados concentram-se principalmente nos segmentos de moda e cuidados pessoais. Vestuário e acessórios aparecem em primeiro lugar, com 44,9% das intenções de compra, seguidos por sapatos, carteiras, cintos e bolsas (25%), perfumaria e cosméticos (21,9%), relógios (7,6%), ferramentas (6,4%), celulares, smartphones e tablets (4,6%), material esportivo (4%) e bebidas (3,7%).

Os dados da intenção de compra também revelam que 48% dos consumidores não pretendem comprar presentes para o Dia dos Pais, enquanto 45,3% dos entrevistados afirmaram que darão presentes.

Entre aqueles que irão presentear, 68,4% planejam adquirir apenas um presente, 24,9% comprarão dois itens e 6,7% pretendem adquirir três presentes.

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Impacto no setor de serviços

A pesquisa mostra ainda a intenção de comemorar o Dia dos Pais. Dentre os entrevistados, 44,4% pretendem celebrar a data, sendo 71,1% deles em casa ou na residência de parentes, enquanto 16,9% planejam comemorar em restaurantes e 6,5% em praias ou clubes.

O dado mostra impactos positivos para diferentes segmentos de serviços, como restaurantes, alimentação, supermercados, bebidas e delivery.

A decisão de compra também é influenciada pelo crédito, segundo a pesquisa, já que metade das compras deverá utilizar alguma modalidade de pagamento a prazo, principalmente o cartão de crédito, citado por 47,3% dos entrevistados.

As promoções aparecem como o principal fator de influência na decisão de compra, mencionadas por 64,4% dos consumidores. Em seguida estão os preços (54,7%), a qualidade dos produtos (35,2%), a variedade dos estabelecimentos (29,1%) e o atendimento dos vendedores (26,5%).