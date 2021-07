Caixa renegocia dívidas com descontos de até 90% em Fortaleza

A ação Você no Azul, da Caixa Econômica Federal, para regularizar dívidas chega a Fortaleza com unidade móvel na Praça do Ferreira até a próxima sexta-feira (23). No caminhão-agência, consumidores podem liquidar dívidas em atraso.

De acordo com o banco, os descontos para a quitação de contratos comerciais podem chegar a até 90% do valor da dívida. A ação é válida para pessoas físicas e jurídicas e as condições variam conforme o perfil da dívida.

No caminhão, que funciona de 8h às 13h, clientes terão à disposição todo o atendimento necessário para o pagamento ou regularização de suas dívidas junto à Caixa.

Além dos contratos comerciais, a Caixa disponibiliza alternativas especiais de negociação para créditos habitacionais. Os consumidores podem optar pelo pagamento parcial ou pausa nas prestações.

Os valores não pagos durante a vigência da negociação por pausa ou pagamento parcial, de acordo com o percentual escolhido, serão incorporados ao saldo devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente.

Negociação online

O serviço de negociação das dívidas também é oferecido de forma online pelo site do banco e aplicativo, ou pelos canais de atendimento pelos telefones 4004 0104 (capitais) / 0800 104 0104 (demais regiões), opção 5; e WhatsApp, pelo número 0800 104 0104, opção 3.

Para dívidas de valores de até R$ 2 mil, há ainda a possibilidade de atendimento nas unidades lotéricas.

Abertura de agências

A Caixa também anunciou um plano de expansão com a abertura de 268 unidades em todo o País. A previsão é de que o Ceará receba 17 delas até o fim deste ano. Outras 70 serão abertas em toda a região Nordeste.

VEJA AS CIDADES QUE VÃO RECEBER NOVAS UNIDADES DA CAIXA:

Amontada

Aquiraz

Beberibe

Granja

Guaraciaba do Norte

Itarema

Mombaça

Pedra Branca

Viçosa do Ceará

Lavras da Mangabeira

Pentecoste

Caucaia

Fortaleza

Massapê

Missão Velha

Paracuru

Cascavel