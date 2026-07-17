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Bolão de Fortaleza acerta 15 números da Lotofácil e leva mais de R$ 1,3 milhão

Outras cinco apostas de diferentes partes do Brasil também ganharam a mesma quantia.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 09:08 (Atualizado às 09:22)
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Legenda: Aposta garantiu R$ 1.371.194,76 no sorteio 3737 da Lotofácil.
Foto: Blossom Stock Studio/Shutterstock.

Uma aposta registrada em Fortaleza acertou as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3737, sorteada na noite desta quinta-feira (16), e levou R$ 1.371.194,76.

A aposta foi realizada na modalidade bolão, com 39 cotas, feitas tanto por meio do canal eletrônico como nas loterias físicas

Outras cinco apostas acertaram 15 dezenas, registradas na modalidade Simples ou Bolão, e receberam o mesmo valor do ganhador de Fortaleza. Elas foram registradas em: Salvador (BA), Brasília (DF), Vila Velha (SC), Belém (PA) e Pirassununga (SP).

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Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira (17), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Confira o resultado: 

02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 22 - 23 - 25

Resumo dos ganhadores da quinta-feira (16):

  • 15 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 1.371.194,90;
  • 14 acertos: 796 apostas ganhadoras, R$ 1.343,82;
  • 13 acertos: 24274 apostas ganhadoras, R$ 35,00;
  • 12 acertos: 265231 apostas ganhadoras, R$ 14,00;
  • 11 acertos: 1320040 apostas ganhadoras, R$ 7,00.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

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