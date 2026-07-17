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Aposta simples de Fortaleza fatura mais de R$ 29 mil na Mega-Sena

Sorteio 3032 foi realizado na quinta-feira (16), mas nenhum apostador acertou os seis números.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 09:44 (Atualizado às 09:59)
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Legenda: Próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (18).
Foto: Blossom Stock Studio/Shutterstock.

Uma aposta de Fortaleza acertou cinco dezenas no concurso 3032 da Mega-Sena, realizado na última quinta-feira (16), e faturou cerca de R$ 29 mil. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio e, portanto, o prêmio principal acumulou. 

A aposta foi realizada na modalidade simples, feita por meio do canal eletrônico da Caixa Econômica Federal. Por conta disso, a quantia deve ser destinada ao apostador principal, diferente de quando a aposta é realizada em um bolão.

Outras 54 apostas também acertaram cinco dezenas no sorteio, levando, assim como a cearense, a quantia de R$ 29.764,89.

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Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do sábado (18), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O prêmio será de R$ 35 milhões.

Confira o resultado:

08 – 12 – 23 – 27 – 42 – 43.

Resumo dos ganhadores da quinta-feira (16):

  • 6 acertos: não houve ganhadores;
  • 5 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 29.764,89;
  • 4 acertos: 3.918 apostas ganhadoras, R$ 676,21.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha — quando o sistema escolhe os números para você — ou com a Teimosinha, quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

 

 

 

 

 

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