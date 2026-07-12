Aposta de Caucaia acerta 4 números na Quina e ganha mais de R$ 10 mil

Uma aposta de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, acertou quatro dezenas do concurso 7063 da Quina, sorteado na noite do último sábado (11). O vencedor, único registrado em solo cearense com quatro números no sorteio em questão, levou o prêmio de R$ 10.174,71.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi uma simples, com as usuais cinco dezenas apostadas na Quina, por exemplo. Ela foi registrada na loteria Sorte Mais Brasil, com um prêmio por faixa.

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Assim como em outros sorteios, o apostador pode definir os números que deseja para loteria, mas ainda pode ganhar parte do prêmio caso acerte menos do que o necessário.

No caso da Quina, ele pode escolher cinco dezenas ou mais, porém pode sair vitorioso caso acerte quatro, três ou dois números. Os valores, entretanto, variam conforme a quantidade de acertos.

Resultado da Quina 7061

Os números sorteados foram: 09 - 36 - 55 - 61 - 79.

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas, segundo a Caixa Econômica Federal. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 1,5 milhão para o próximo sorteio, que será realizado na segunda-feira (13).

Outras apostas premiadas

Além da aposta de Caucaia, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram três ou quatro dezenas em outras cidades brasileiras.

Com três acertos, foram 2.006 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 144,91. Já de quatro acertos, foram 30 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 10.174,71 para cada.