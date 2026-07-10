Governo adia financiamento para 27 de julho a entregadores e mototaxistas

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) adiou para o dia 27 de julho o início das operações da linha de crédito do programa Move Brasil destinada a mototaxistas, motofretistas e entregadores de aplicativos.

A contratação do financiamento, que estava prevista para começar em 13 de julho, foi postergada para permitir a conclusão de testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas utilizados pelos bancos e pelo governo federal.

Linha de crédito começa no fim de julho

De acordo com o Mdic, a mudança no cronograma tem como objetivo garantir mais segurança e estabilidade no atendimento aos trabalhadores que pretendem aderir ao programa.

Em nota, a pasta informou que o adiamento foi necessário para concluir a integração tecnológica entre os sistemas envolvidos na operação.

Com a nova data, os profissionais que tiveram a participação confirmada no programa poderão procurar, a partir de 27 de julho, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil ou outras instituições financeiras habilitadas para solicitar a análise de crédito e contratar o financiamento.

O governo ressalta, entretanto, que a confirmação da inscrição apenas comprova que o trabalhador atende aos critérios do programa. A liberação do crédito dependerá da avaliação financeira realizada por cada banco.

Quem pode solicitar

A linha de crédito atende trabalhadores que utilizam motocicletas ou bicicletas como ferramenta de trabalho, incluindo:

entregadores por aplicativos;

entregadores ciclistas;

motociclistas entregadores;

motofretistas;

mototaxistas;

profissionais com vínculo formal de emprego ou atuação por plataformas digitais.

Como funciona o financiamento

O programa Move Brasil permite o financiamento de um veículo zero-quilômetro por beneficiário, sem necessidade de pagamento de entrada.

Podem ser financiados:

bicicletas elétricas;

motonetas;

ciclomotores;

motocicletas elétricas;

motocicletas flex.

As operações contam com garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO), prazo de pagamento de até 48 meses e carência de dois meses para o início das parcelas.

A iniciativa faz parte da estratégia do governo federal para ampliar o acesso ao crédito de profissionais que dependem desses veículos para geração de renda, facilitando a renovação da frota e a aquisição de modelos novos com condições de financiamento diferenciadas.