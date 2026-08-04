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Aposta de Fortaleza acerta 19 números da Lotomania e leva prêmio de R$ 71 mil

O jogo simples foi registrado por canais eletrônicos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 08:13 (Atualizado às 08:19)
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Legenda: Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as vinte dezenas sorteadas.
Foto: Shutterstock / Rafaelnlins.
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Uma aposta de simples de Fortaleza acertou 19 números do concurso 2958 da Lotomania, sorteando nesta segunda-feira (3), e levou o prêmio de R$ 71.558,30

O jogo foi registrado por canais eletrônicos, contendo apenas 1 cota. 

Resultado da Lotomania 2958

Os números sorteados foram:

07 - 84 - 92 - 94 - 03 - 33 - 80 - 12 - 88 - 78 - 38 - 74 - 71 - 04 - 21 - 11 - 26 - 95 - 73 - 89

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as vinte dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (5). 

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Outras apostas premiadas

Além da aposta de Fortaleza, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram 19, 18 ou 17 dezenas.

  • 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 71.558,30;
  • 18 acertos: 60 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 2.981,60 para cada;
  • 17 acertos: 619 apostas ganhadoras, com prêmio no valor de R$ 289,00.

 

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