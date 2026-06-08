Ricardinho reforça confiança em Batatais no Ceará e confirma afastamento de Pedro Henrique

Com dificuldade no mercado para contratar um substituto do técnico Mozart no Ceará, o assessor de futebol Ricardinho elogiou o comando interino de Anderson Batatais e Alison Henry durante coletiva nesta segunda-feira (8). O dirigente pontuou que a dupla entrega o que o Vovô precisa no momento.

“São vários nomes analisados. Todos dentro de um perfil de DNA daquilo que o torcedor espera, também do nosso, de um time vertical, com mais objetividade para o gol. Desde a minha vinda para cá, no Ceará, a gente teve que quebrar algumas culturas. Antigamente era o trio de ferro, os três volantes, muita marcação, jogando reativo. Depois, com Sérgio Soares, ele muda a maneira de jogar, um time mais ofensivo, que quer a bola, agride mais, que pressiona no campo de ataque, até hoje se fala do nosso time de 2013 e 2014 com comandado do Sérgio Soares, se não me engano, em 2014, nós fizemos mais de 100 gols na temporada, então tivemos que quebrar uma cultura e precisava ter o resultado. Agora, novamente, nós entendemos que precisamos ter essa objetividade, essa pressão mais alta, essa verticalidade, e entendemos que, nesse primeiro momento, o Batatais junto com Alison Henry nos entregam perfeitamente. Então assim, é lógico que o mercado é difícil, talvez dentro daquilo que a gente esperava não cabe para agora (a contratação), mas a gente continua trabalhando e buscando sim um nome que venha com esse perfil definido”. Ricardinho Assessor de Futebol

A dupla foi efetivada de forma interina pela gestão para a partida desta quarta (10), diante do Avaí, às 20h (de Brasília), no estádio Presidente Vargas (PV), pela Série B do Brasileiro. Batatais é o atual coordenador técnico e assume o comando, enquanto Alison Henry colabora como auxiliar técnico fixo da equipe.

Vina e Pedro Henrique

Legenda: Vina e Pedro Henrique foram afastados do Ceará por decisão do técnico Mozart Foto: Thiago Gadelha / SVM | Gabriel Silva / Ceará

Ricardinho também explicou as situações do meia Vina e do atacante Pedro Henrique. O dirigente explicou que o meio-campo foi reintegrado ao elenco, enquanto PH não está nos planos do clube.

“O Vina ainda está em recuperação no departamento médico, amanhã está completando duas semanas da lesão dele e deve ficar mais duas ou três semanas (fora). Com os exames de rotina, está evoluindo muito bem, e a gente espera contar com ele logo, vai ser reintegrado a partir do momento que ele recuperar totalmente, estiver 100%. Já conversamos, e a gente conta com ele para a sequência do campeonato. Já o PH continua treinando, utilizando a nossa estrutura, os profissionais, mantendo a performance dele. O presidente (João Paulo Silva) tem falado diariamente com o empresário para a gente poder chegar num acordo que seja bom para ambos, tanto para o clube quanto para o atleta. Hoje, infelizmente, não faz parte dos nossos planos para a sequência”.

Com 35 anos, Pedro Henrique tem vínculo com o Vovô até o fim de 2026. No clube desde a temporada passada, totaliza 60 partidas, com 10 gols e seis assistências. O afastamento inicial foi uma ideia do então técnico Mozart, que fez o mesmo com Vina. No entanto, o departamento de futebol buscou novas soluções internas, reintegrou o camisa 29 e decidiu manter o atacante fora.