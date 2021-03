Ricardinho: Ceará celebra um dos ídolos do clube em 9 temporadas disputadas; veja histórico

Depois de 9 temporadas, Ricardinho deixou o Ceará para jogar no Botafogo, a pedido do técnico Marcelo Chamusca, que trabalhou com ele no Vozão em 2017 e 2018. Ricardinho era um dos jogadores mais longevos do elenco do Ceará, tendo uma identificação instantânea com o torcedor, sendo um dos maiores ídolos do clube nos últimos anos, com grande empatia da torcida.

Aos 35 anos e mais de 300 jogos com a camisa do Vovô, Ricardinho sempre foi importante ao longo das campanhas alvinegras em estaduais, Copas do Nordeste, do Brasil, e Campeonatos Brasileiros.

Ele tinha contrato com o Alvinegro até o fim do Campeonato Cearense, mas ainda não tinha sido utilizado por Guto Ferreira em 2021. Já em 2020, o meia fez 26 jogos e um gol.

Vencedor

Embora não tenha sido muito utilizado no último ano, Ricardinho fez história no Ceará, marcando uma era. Ele tem 6 títulos com a camisa do Vozão, se tornando um dos maiores vencedores da história do clube, com duas Copas do Nordeste (2015 e 2020), e 4 Campeonatos Cearenses (2013, 2014, 2017 e 2018).

Os números de Ricardinho no Vovô impressionam: foram 338 jogos, sendo 302 como titular, com 40 gols marcados, 52 assistências e 79 partidas como capitão.

Legenda: Ricardinho tem 6 títulos pelo Ceará, o último sendo Copa do Nordeste de 2020 Foto: FELIPE SANTOS / CEARA SC

Em muitos destes títulos, Ricardinho foi protagonista. Já em sua segunda temporada pelo Vovô - ele jogou no clube em 2007, para retornar em 2013 e fazer história, sendo campeão cearense e eleito o melhor meia-direito da competição.

Ricardinho também foi um dos principais nomes do time de 2017, que conquistou o acesso para a primeira divisão a partir de 2018, onde até hoje o Alvinegro se encontra.

Em 2015, voltou a ser protagonista e um dos melhores jogadores da Copa do Nordeste, ano do título invicto alvinegro, além de ser determinante para a permanência do Vovô na Série B daquele ano. Ele foi eleito o melhor jogador daquele ano no futebol cearense.

Legenda: Ricardinho sempre foi o mais requisitado do elenco do Vovô em ações envolvendo a torcida, com o torcedor do Ceará buscando encontrá-lo Foto: KID JUNIOR

O último ano de brilho de Ricardinho pelo Vovô foi em 2019, ano no qual o Ceará lutou para não cair na Série A. O jogador foi muito importante, sendo o "garçom" da equipe com 6 assistência para gol, sendo decisivo em uma equipe que era limitada e permaneceu na Série A na última rodada com apenas 39 pontos.

Entre os melhores

Por 9 temporadas com a camisa do clube (2007, 2013–2015, 2017-2021), Ricardinho foi uma referência no clube e ídolo da torcida. Em enquete do Diário do Nordeste, que elegeu os melhores de Ceará no Século XXI, Ricardinho foi escolhido após votação em maio de 2020. Foram 16.642 votos da torcida alvinegra, o meia foi escalado na seleção com 66,13% dos votos.