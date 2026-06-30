Presidente do Paraguai decreta feriado após vitória contra Alemanha na Copa do Mundo

Após o Paraguai vencer a Alemanha e se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o presidente Santiago Peña declarou "feriado nacional" para celebrar o feito da seleção.

"O Paraguai nunca desiste. É feriado, caraj...!", publicou o presidente em sua conta no X. Horas depois, Peña publicou a assinatura do decreto autorizando o feriado para esta terça-feira (30).

Comemoração

Um verdadeiro carnaval tomou conta dos principais centros urbanos do Paraguai após a vitória contra a tetracampeã mundial Alemanha.

Milhares de torcedores se reuniram na Rua Palma, no centro da cidade, em frente ao Panteão dos Heróis, para festejar a façanha alcançada pela seleção, que vai enfrentar nas oitavas de final o vencedor do confronto entre França e Suécia, que acontece nesta terça-feira (30).