Paraguai elimina a Alemanha nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam no Estádio de Boston

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
29 de Junho de 2026 - 17:00 (Atualizado às 20:39)
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Legenda: Seleção do Paraguai supera Alemanha e avança às oitavas da Copa do Mundo.
Foto: Divulgação/Seleção do Paraguai
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O Paraguai está nas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção sulamericana eliminou a poderosa Alemanha nos pênaltis nesta segunda-feira (29), no Estádio de Boston. Depois da partida terminar em 1 a 1 no tempo regulamentar, veio a prorrogação e a decisão nos pênaltis, que teve o brilho do goleiro Orlando Gill, que segurou duas penalidades.

Como foi o jogo?

O Paraguai iniciou a partida numa postura bastante defensiva diante de um grupo alemão que dominou a posse de bola (63=2 a 25%). Os alemães dominaram as ações ofensivas, mas não conseguiram ser efetivos. Assim, viram Enciso abrir o placar para a seleção sul-americana aos 41 minutos. 

Em jogada pelo lado direito, Almirón achou Galarza, que cruzou a bola na área e o camisa 19 subiu para estufar a rede de Neuer. A Alemanha manteve a estratégia de troca de passes na área, mas ficou na defesa adversária. O placar foi para o intervalo no 1 a 0 para a seleção do técnico Gustavo Alfaro.

Na volta do intervalo, Enciso quase ampliou a vantagem paraguaia. Os alemães, no entanto, chegaram ao empate aos oito minutos. Wirtz cruzou a bola na área, Havertz desviou de cabeça e deixou tudo igual no placar.

O Paraguai respondeu com cabeceio de Caballer, defendido pelo goleiro alemão. Em seguida, Gustavo Gómez também tentou jogada aérea, mas sem sucesso. Também na bola aérea, Havertz tentou e viu Orlando Gill afastar o perigo. Assim, o jogo terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar.

PRORROGAÇÃO E PÊNALTIS

Aos 11 minutos do primeiro tempo da prorrogação, o zagueiro Tah aproveitou cobrança de escanteio e subiu para virar o marcador. O lance foi para a revisão do VAR, que viu falta de Anton em Gill. Assim, o gol foi anulado. Na segunda etapa, as equipes alternaram chances, mas não conseguiram tomar vantagem no marcador.  Assim, a vaga foi definida nos pênaltis.

Alemanha

  • Havertz - perdeu (defesa de Gill)
  • Kimmich - marcou
  • Musiala - marcou
  • Woltemade - perdeu (defesa de Gill)
  • Amiri - marcou
  • Tah - perdeu (para fora)

Paraguai

  • Maurício - marcou
  • Gustavo Gómez - marcou
  • Galarza - marcou
  • Sanabria - perdeu (para fora)
  • Balbuena - perdeu (defesa de Neuer)
  • Canale - marcou
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