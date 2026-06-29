Paraguai elimina a Alemanha nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo

O Paraguai está nas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção sulamericana eliminou a poderosa Alemanha nos pênaltis nesta segunda-feira (29), no Estádio de Boston. Depois da partida terminar em 1 a 1 no tempo regulamentar, veio a prorrogação e a decisão nos pênaltis, que teve o brilho do goleiro Orlando Gill, que segurou duas penalidades.

Como foi o jogo?

O Paraguai iniciou a partida numa postura bastante defensiva diante de um grupo alemão que dominou a posse de bola (63=2 a 25%). Os alemães dominaram as ações ofensivas, mas não conseguiram ser efetivos. Assim, viram Enciso abrir o placar para a seleção sul-americana aos 41 minutos.

Em jogada pelo lado direito, Almirón achou Galarza, que cruzou a bola na área e o camisa 19 subiu para estufar a rede de Neuer. A Alemanha manteve a estratégia de troca de passes na área, mas ficou na defesa adversária. O placar foi para o intervalo no 1 a 0 para a seleção do técnico Gustavo Alfaro.

Na volta do intervalo, Enciso quase ampliou a vantagem paraguaia. Os alemães, no entanto, chegaram ao empate aos oito minutos. Wirtz cruzou a bola na área, Havertz desviou de cabeça e deixou tudo igual no placar.

O Paraguai respondeu com cabeceio de Caballer, defendido pelo goleiro alemão. Em seguida, Gustavo Gómez também tentou jogada aérea, mas sem sucesso. Também na bola aérea, Havertz tentou e viu Orlando Gill afastar o perigo. Assim, o jogo terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar.

PRORROGAÇÃO E PÊNALTIS

Aos 11 minutos do primeiro tempo da prorrogação, o zagueiro Tah aproveitou cobrança de escanteio e subiu para virar o marcador. O lance foi para a revisão do VAR, que viu falta de Anton em Gill. Assim, o gol foi anulado. Na segunda etapa, as equipes alternaram chances, mas não conseguiram tomar vantagem no marcador. Assim, a vaga foi definida nos pênaltis.

Alemanha

Havertz - perdeu (defesa de Gill)

Kimmich - marcou

Musiala - marcou

Woltemade - perdeu (defesa de Gill)

Amiri - marcou

Tah - perdeu (para fora)

Paraguai