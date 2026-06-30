Paquetá passa por exames e tem lesão confirmada; meia é dúvida para jogo de domingo

Lucas Paquetá teve uma lesão na parte posterior da coxa esquerda confirmada após passar por exames nesta terça-feira (30). O meia sentiu dores durante a vitória do Brasil sobre o Japão, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, e precisou ser substituído no retorno para o segundo tempo.

O jogador iniciou um protocolo de tratamento intensivo com o departamento médico da Seleção Brasileira. A expectativa é acelerar a recuperação, mas Paquetá é dúvida para a partida de domingo (5), pelas oitavas de final do Mundial, e a tendência é que não tenha condições de entrar em campo.

A comissão técnica acompanha a evolução clínica do atleta e ainda não estabelece um prazo para o retorno aos gramados. Quem vive situação semelhante é o atacante Raphinha, que, após sofrer uma lesão diante do Haiti, também não tem presença confirmada.

A CBF publicou uma nota relatando a lesão do atleta.

“O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível”, informou a confederação.