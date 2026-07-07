Pai de Neymar posta carta aberta para o filho com um pedido: 'Não pare de jogar futebol'

O pai e empresário do atleta se mostrou emotivo e esperançoso com a continuidade da carreira do filho

Escrito por Redação redacao@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 14:16 (Atualizado às 14:40)
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No dia seguinte à eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o pai de Neymar foi às redes sociais declarar amor e apoio ao filho.

"Vivemos juntos cada etapa dessa jornada. Vibrei com seus primeiros gols, com suas primeiras conquistas, com a sua chegada ao futebol profissional. Depois vieram os grandes estádios, os títulos, as viagens, a seleção brasileira, o reconhecimento do mundo inteiro. Vi o menino se transformar em um dos maiores jogadores da história da sua geração. Mas, para mim, nada disso supera o privilégio de ter acompanhado cada passo como pai. E é justamente por acreditar nisso que quero lhe fazer um pedido de pai. Filho, continue a jogar futebol", disse Neymar Pai

Logo após a derrota para a Noruega, no domingo (5), Neymar deu uma rápida declaração à Globo. "Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", fazendo referência ao estádio de seu primeiro e último jogos pela seleção, em Nova Jersey.

Neymar tem 34 anos e seu contrato com o Santos vai até o fim de 2026. Se realizar o desejo do pai e continuar sua trajetória na seleção, Neymar chegará à Copa de 2030 com 38 anos.

Números de Neymar na Seleção:

130 jogos

80 gols (Maior artilheiro da história da seleção)

59 assistências (Maior assistente da história da seleção)

Campeão da Copa das Confederações FIFA de 2013 (Neymar eleito como o melhor jogador da competição)

Medalha de Ouro dos Jogos Olímpicos de 2016 (Neymar eleito como o melhor jogador da competição)

Campeão em 2011 e 2012 Superclássico das Américas 

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