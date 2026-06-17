'Nossa Copa do Mundo é a Série B', diz Carpini após derrota do Fortaleza para o América-MG

Treinador lamenta primeiro revés do Tricolor em casa na competição e afirma que acesso à elite é a principal meta do clube

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
17 de Junho de 2026 - 09:53 (Atualizado às 10:20)
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Legenda: Carpini em coletiva pelo Fortaleza
Foto: Ismael Soares/SVM
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Thiago Carpini lamentou a derrota do Fortaleza por 3 a 0 para o América-MG, nesta terça-feira (16), pela Série B. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador destacou o volume ofensivo da equipe nos minutos iniciais e afirmou que o Tricolor poderia ter construído uma vantagem confortável ainda no primeiro tempo.

O jogo poderia se definir nos 15 primeiros minutos. A gente poderia ter feito 3 a 0 no primeiro tempo. Duas bolas na trave. Acho que foi o jogo em que mais criamos volume e finalizamos dentro da área no primeiro tempo. E o futebol… a bola pune, né? Todos os gols foram falhas. Não vou dizer individuais, porque a falha nunca é individual, mas falhas sucessivas, erros muito pequenos. A gente com controle da bola e tomar o gol. Isso é coisa que a gente não controla, avaliou Carpini.

Fortaleza sofreu sua primeira derrota como mandante
Legenda: Fortaleza sofreu sua primeira derrota como mandante
Foto: Kid Júnior/SVM

O Fortaleza esbarrou em uma grande atuação do goleiro Gustavo, principal destaque da partida. A derrota na Arena Castelão foi a primeira do Tricolor como mandante nesta edição da Série B e interrompeu a sequência invicta da equipe em casa.

Agora, o Leão do Pici terá de buscar a recuperação longe de seus domínios. O próximo compromisso será diante do CRB, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, no domingo (21), às 16h.

É esquecer a noite de hoje, já passou. Lamentar, ficar chateado, sim. E, a partir de amanhã, começar a trabalhar em cima do próximo adversário. Um jogo difícil contra o CRB, fora de casa. Se nós escolhemos o caminho mais difícil, que assim seja. Deixamos escapar dentro de casa, agora vamos ter que buscar fora. Buscar um bom jogo, buscar a vitória e somar a pontuação, que é importante para a sequência da temporada, afirmou.

COPA PARALELA

A Série B segue normalmente durante a disputa da Copa do Mundo, e Carpini fez questão de destacar que o principal objetivo do Fortaleza está longe dos holofotes do torneio internacional. Segundo o treinador, a luta pelo retorno à elite do futebol brasileiro é encarada internamente como a verdadeira “Copa do Mundo” do clube nesta temporada.

Eu procuro passar para os atletas que a nossa Copa do Mundo é isso que a gente está vivendo. É a nossa Série B. A nossa vida é o nosso retorno à elite. Tem muita coisa em jogo. O clube precisa voltar, os atletas precisam desse acesso, eu preciso desse acesso. Eu vim aqui para isso, para ajudar o Fortaleza a retornar à elite. Então, isso aqui para nós é a nossa Copa do Mundo. Vale mais do que qualquer coisa, concluiu.

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