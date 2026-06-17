'Nossa Copa do Mundo é a Série B', diz Carpini após derrota do Fortaleza para o América-MG

Thiago Carpini lamentou a derrota do Fortaleza por 3 a 0 para o América-MG, nesta terça-feira (16), pela Série B. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador destacou o volume ofensivo da equipe nos minutos iniciais e afirmou que o Tricolor poderia ter construído uma vantagem confortável ainda no primeiro tempo.

O jogo poderia se definir nos 15 primeiros minutos. A gente poderia ter feito 3 a 0 no primeiro tempo. Duas bolas na trave. Acho que foi o jogo em que mais criamos volume e finalizamos dentro da área no primeiro tempo. E o futebol… a bola pune, né? Todos os gols foram falhas. Não vou dizer individuais, porque a falha nunca é individual, mas falhas sucessivas, erros muito pequenos. A gente com controle da bola e tomar o gol. Isso é coisa que a gente não controla, avaliou Carpini.

Legenda: Fortaleza sofreu sua primeira derrota como mandante Foto: Kid Júnior/SVM

O Fortaleza esbarrou em uma grande atuação do goleiro Gustavo, principal destaque da partida. A derrota na Arena Castelão foi a primeira do Tricolor como mandante nesta edição da Série B e interrompeu a sequência invicta da equipe em casa.

Agora, o Leão do Pici terá de buscar a recuperação longe de seus domínios. O próximo compromisso será diante do CRB, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, no domingo (21), às 16h.

É esquecer a noite de hoje, já passou. Lamentar, ficar chateado, sim. E, a partir de amanhã, começar a trabalhar em cima do próximo adversário. Um jogo difícil contra o CRB, fora de casa. Se nós escolhemos o caminho mais difícil, que assim seja. Deixamos escapar dentro de casa, agora vamos ter que buscar fora. Buscar um bom jogo, buscar a vitória e somar a pontuação, que é importante para a sequência da temporada, afirmou.

COPA PARALELA

A Série B segue normalmente durante a disputa da Copa do Mundo, e Carpini fez questão de destacar que o principal objetivo do Fortaleza está longe dos holofotes do torneio internacional. Segundo o treinador, a luta pelo retorno à elite do futebol brasileiro é encarada internamente como a verdadeira “Copa do Mundo” do clube nesta temporada.