Por que Haaland é tão temido pelas defesas adversárias? Veja os números do atleta norueguês

O norueguês Erling Haaland, jogador do Manchester City, ano após ano vem impressionando a todos com suas atuações e altos números nos campeonatos que participa.

Nesta temporada já são 51 gols e 10 assistências, sendo que 5 desses gols foram feitos nos três jogos que disputou nesta Copa, contra Iraque, Senegal e Costa do Marfim.

Ele foi a grande base da classificação do país para a Copa, sendo artilheiro das Eliminatórias ao lado de Harry Kane (Inglaterra) e Memphis Depay (Holanda), todos com 8 gols. Defendendo o Manchester City no Campeonato inglês, Haaland fez incríveis 27 gols e foi artilheiro pela terceira vez em 4 anos de Premier League.

O atleta de 25 anos tem 1,98m de altura e finalizações que chegam a 118 km/h durante a partida. Apesar da alta estatura e dos 94kg, a velocidade do "Viking Norueguês" pode chegar a 35 km/h, fazendo-o figurar entre os atletas mais velozes do mundo.

Confira alguns recordes do goleador:

Mais rápido a atingir 50 gols: Alcançou a marca em apenas 49 partidas, superando o recorde anterior de 62 jogos.

Mais jovem e mais rápido em marcas progressivas: É o jogador mais jovem e com menos jogos necessários a alcançar 15, 20, 25, 30, 35 e 40 gols na competição.

Hat-trick na estreia: Único a marcar um hat-trick no primeiro tempo do seu jogo de estreia.

Múltiplos gols consecutivos: Único jogador a marcar mais de um gol em quatro jogos seguidos.

Estreia por clubes: Único a marcar mais de um gol na estreia da competição por três clubes diferentes (RB Salzburg, Borussia Dortmund e Manchester City).

Premier League e Manchester City

Mais gols em uma única temporada: Marcou 36 gols em sua primeira temporada na liga (2022/2023), quebrando o recorde histórico.

Mais rápido a atingir 100 gols por um clube: Fez história ao atingir a marca centenária pelo Manchester City em apenas 111 partidas.

Mais rápido a atingir 50 e 100 gols na liga: Chegou a 50 gols em 48 jogos e 100 gols em 111 partidas na Premier League.

Mais gols nos 5 primeiros jogos: Anotou 9 gols logo em seu início na liga.

Seleção Norueguesa: Consolidou-se como o maior artilheiro da história da seleção norueguesa, tendo balançado as redes 57 vezes em 51 partidas, com uma média espetacular de gols por jogo.

Recorde de infância: Detém um recorde mundial ainda vigente no salto em distância parado para crianças de cinco anos: 1,63 m, estabelecido em 2006.

Brasil e Noruega se enfrentam às 17h, no domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo.