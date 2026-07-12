Neymar disputa Mundial de pôquer em Las Vegas, após eliminação na Copa

O craque do futebol se inscreveu na World Series Poker

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
12 de Julho de 2026 - 10:51 (Atualizado às 10:55)
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Menos de uma semana depois da eliminação na Copa do Mundo, Neymar entrou em outra competição. Desta vez, na World Series Poker, torneio de pôquer realizado em Las Vegas, nos EUA, neste sábado (11). 

A inscrição custa 10 mil dólares (cerca de R$ 51 mil). A competição segue até a próxima quarta-feira (15).

Na última quinta (9), Neymar foi visto no Epic Universe, parque temático na Flórida, junto com a família.

Folga no retorno ao Brasileirão

O Santos, equipe de Neymar, volta a campo na próxima quinta (16), contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Neymar vai se reapresentar somente na sexta.

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Esportes/copa do mundo de futebol Esportes/seleção brasileira

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