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Marta treina na Arena Castelão e fica à disposição para amistoso

Rainha era dúvida para o confronto do Brasil contra os Estados Unidos no Castelão

Escrito por
Crsneive Silveira e Vladimir Marques producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:28)
Jogada
Legenda: Marta treinou normalmente no Castelão e deve jogar pela Seleção Brasileira contra os Estados Unidos nesta terça
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

A Seleção Brasileira Feminina realizou treino do Castelão nesta noite desta segunda-feira (8), véspera do amistoso contra os Estados Unidos. O amistoso será na terça-feira (9), às 21h30, no Castelão.

Entre as novidades do treinamento foi a presença de Marta. A rainha treinou normalmente e fica a disposição do técnico Arthur Elias para o amistoso.

As ausências no treinamento foram Lelê e Bia Zaneratto. Lelê deixou o campo no primeiro jogo com dores. 

Ary Borges volta após cumprir suspensão.

Legenda: Treino da Seleção Brasileira no Castelão
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Importância do amistoso

Além da importância como preparação para a Copa do Mundo 2027, o jogo em Fortaleza pode igualar o número de vitórias entre Estados Unidos e Brasil sob comando do técnico Arthur Elias. Historicamente, a seleção norte-americana tem ampla vantagem. Desde que assumiu, Arthur enfrentou o segundo colocado no ranking da FIFA cinco vezes, em disputas sempre acirradas.

No confronto anterior, no domingo (7), a Seleção Brasileira venceu os Estados Unidos por 2x1 na Neo Química Arena, gols de Tainá Maranhão e Bia Zaneratto.

Público recorde

Até a manhã deste domingo, já haviam sido vendidos 37,1 mil ingressos para a partida, marcada para terça-feira (9) às 21h30 na Arena Castelão. Em São Paulo, a Neo Química recebeu 30 mil torcedores.

Será o maior público de uma partida da Seleção Brasileira Feminina no Nordeste.

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