Marrocos vence Holanda nos pênaltis e está nas Oitavas de Final da Copa do Mundo

O Marrocos venceu a Holanda nos pênaltis por 3x2 na noite desta segunda-feira (29), em Monterrey, no México e avançou para as Oitavas de Finais da Copa do Mundo 2026.



No tempo normal, em uma partida intensa e disputada as equipes empataram em 1x1. A Holanda saiu na frente com Gakpo aos 27 do 2º tempo. A comemoração do gol foi emocionante, já que o atacante viveu drama pessoal após sua esposa perder o bebê durante a gravidez.



O jogador se ajoelhou no gramado e foi cercado por todos os jogadores da Holanda, incluindo os que estavam no banco de reservas.



A 'Laranja Mecânica vencia até aos 45 do 2º tempo, mas Marrocos empatou com gol de Diop, levando o jogo para a prorrogação.



Na prorrogação, com as duas equipes cansadas, o jogo caiu de intensidade e ninguém marcou.



Nas penalidades, os africanos venceram por 3x2, com Saibari sendo o herói da classificação com a cobrança final.



Nas Oitavas de Final, Marrocos enfrenta o Canadá, no sábado (4), em Houston, Estados Unidos, às 14 horas.