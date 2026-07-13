Luiz Otávio se desculpa com torcedores do Ceará após empate sem gols com o Athletic

Ídolo do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio pediu desculpas aos torcedores alvinegros após o empate sem gols do Vovô contra o Athletic na noite desta segunda-feira (13), no estádio Presidente Vargas, pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro.

Pedir desculpas mais uma vez para o nosso torcedor. Fica até chato, eles vêm, querem ver um bom futebol, querem ver uma vitória, ir para casa tranquilos, mas infelizmente hoje não foi possível Luiz Otávio Zagueiro do Ceará

O camisa 13 foi o responsável por falar ao fim da partida e lamentou o resultado, mas afirmou que a solução é continuar trabalhando e acreditar no trabalho que Daniel Paulista, técnico recém-chegado, propõe ao grupo de jogadores.

Era um jogo importante dentro de casa, onde a gente sempre foi forte. Quem vem aqui tem que respeitar, mas o respeito a gente tem que fazer valer dentro de campo, brigando por cada bola, e convertendo a vontade, a determinação, o trabalho que é feito durante a semana em gol e vitória, mas infelizmente não foi possível. A gente vai desistir? Não! Vamos continuar trabalhando, ir para o próximo jogo, outro confronto difícil e nada impede da gente ir lá e surpreender eles com a vitória. É continuar acreditando, é um trabalho novo, temos que assimilar o mais rápido possível, comprar a ideia do treinador. Hoje não foi o resultado que a gente queria, mas com fé e com força de vontade e determinação vamos buscar os resultados que precisamos para sair dessa situação Luiz Otávio Zagueiro do Ceará

O Ceará chegou a cinco partidas consecutivas sem vencer na Série B e está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 18 pontos. O próximo duelo do Vovô na competição será contra o América-MG, sexta-feira (17), fora de casa.