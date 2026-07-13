Luiz Otávio se desculpa com torcedores do Ceará após empate sem gols com o Athletic

Ídolo do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio pediu desculpas aos torcedores alvinegros após o empate sem gols do Vovô contra o Athletic na noite desta segunda-feira (13), no estádio Presidente Vargas, pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro.
Pedir desculpas mais uma vez para o nosso torcedor. Fica até chato, eles vêm, querem ver um bom futebol, querem ver uma vitória, ir para casa tranquilos, mas infelizmente hoje não foi possível
O camisa 13 foi o responsável por falar ao fim da partida e lamentou o resultado, mas afirmou que a solução é continuar trabalhando e acreditar no trabalho que Daniel Paulista, técnico recém-chegado, propõe ao grupo de jogadores.
Era um jogo importante dentro de casa, onde a gente sempre foi forte. Quem vem aqui tem que respeitar, mas o respeito a gente tem que fazer valer dentro de campo, brigando por cada bola, e convertendo a vontade, a determinação, o trabalho que é feito durante a semana em gol e vitória, mas infelizmente não foi possível. A gente vai desistir? Não! Vamos continuar trabalhando, ir para o próximo jogo, outro confronto difícil e nada impede da gente ir lá e surpreender eles com a vitória. É continuar acreditando, é um trabalho novo, temos que assimilar o mais rápido possível, comprar a ideia do treinador. Hoje não foi o resultado que a gente queria, mas com fé e com força de vontade e determinação vamos buscar os resultados que precisamos para sair dessa situação
O Ceará chegou a cinco partidas consecutivas sem vencer na Série B e está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 18 pontos. O próximo duelo do Vovô na competição será contra o América-MG, sexta-feira (17), fora de casa.