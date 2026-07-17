Lucas Sasha exalta vitória do Fortaleza: 'Na Série B vale mais pontos do que atuações brilhantes'

Leão venceu confronto direto contra o Novorizontino no Castelão

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 23:59 (Atualizado às 00:08, em 18 de Julho de 2026)
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Legenda: Lucas Sasha em ação pelo Fortaleza contra o Novorizontino
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Fortaleza venceu o Novorizontino por 1x0 na noite desta sexta-feira (17), no Castelão pela 18ª rodada da Série B, alcançando a 5ª colocação, com 31 pontos, zona de playoffs de acesso.

A partida foi difícil, mas o Leão conseguiu a importante vitória. O volante Lucas Sasha exaltou a vitória tricolor e disse que os pontos valem mais que atuações brilhantes na Série B.

"Jogo difícil, contra um concorrente direto, time que vai brigar pelo acesso. Nós mantivemos o fator casa, conseguimos passá-los. A gente sabe que muitas vezes não vão ser atuações brilhantes, mas temos aprendido na Série B que mais vale pontos do que atuações brilhantes. Hoje a gente está feliz com os três pontos", disse ele.

O volante leonino afirmou que ainda há o que ajustar, mas como vitória é mais fácil.

"É claro que a gente tem muito a melhorar, mas poder melhorar na parte de cima da tabela e com a vitória fica tudo mais fácil", disse ele. 

O Leão volta a jogar na terça-feira (21), às 21h35 contra o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 19ª rodada da Série B:

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