Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas deste domingo (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 26 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 06:30
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Legenda: Atletas do Cruzeiro comemoram contra o Internacional
Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (26) tem como destaques a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro, além de partidas do Brasileirão Feminino, Campeonato Argentino e amistosos internacionais. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

AMISTOSOS DE CLUBES

9h | Ajax x Burnley | UOL Play
11h30 | Karlsruher x Inter de Milão | Xsports

BRASILEIRÃO FEMININO

11h | Corinthians (F) x Vitória (F) | TV Brasil
15h | Juventude (F) x Vitória (F) | UOL Play

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE A)

16h | Cruzeiro x Botafogo | Globo e Premiere
16h | Bahia x Corinthians | Globo, ge tv e Premiere
18h30 | Flamengo x São Paulo | Premiere
18h30 | Grêmio x Fluminense | Premiere
18h30 | RB Bragantino x Coritiba | Premiere
19h30 | Palmeiras x Atlético-MG | Sportv e Premiere
19h30 | Remo x Vitória | Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

16h | São Bernardo x Ceará | Globo, Sportv e Premiere
16h | Criciúma x Náutico | ESPN e Disney+
18h30 | América-MG x Goiás | Disney+
18h30 | Londrina x Novorizontino | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

15h | Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia | Disney+
17h15 | Estudiantes x Independiente | ESPN 3 e Disney+
19h30 | Deportivo Riestra x Boca Juniors | ESPN e Disney+

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