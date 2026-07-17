Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (17)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (17) reúne partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão Feminino, dos campeonatos Peruano e Uruguaio, além de confrontos da MLS e da MLS Next Pro. O Diário do Nordeste lista os jogos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.
CAMPEONATO PERUANO
15h | FC Cajamarca x Juan Pablo II College | Fanatiz
17h15 | Sporting Cristal x Deportivo Garcilaso | Fanatiz
22h | Cienciano x FBC Melgar | Fanatiz
CAMPEONATO URUGUAIO (TORNEIO INTERMEDIO)
15h | Albion FC x Juventud | Disney+
19h30 | Nacional x Wanderers | Disney+
BRASILEIRÃO FEMININO
15h | Vitória (F) x Botafogo (F) | YouTube (UOL)
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE A)
19h30 | Bahia x Chapecoense | Premiere 2
20h | Fluminense x RB Bragantino | Premiere e Premiere FC
20h | Mirassol x Grêmio | Premiere e Premiere 3
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
19h | América-MG x Ceará | Disney+
19h | Juventude x Cuiabá | Disney+
19h | São Bernardo x Avaí | Premiere 4
21h | Fortaleza x Novorizontino | Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
21h | Londrina x Botafogo-SP | Disney+
MLS NEXT PRO
20h | Toronto II x FC Cincinnati II | OneFootball
MLS
21h10 | Nashville SC x Atlanta United | Apple TV
23h25 | LA Galaxy x Los Angeles FC | Apple TV