Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (17)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Fluminense conta com Hulk em seu plantel
Foto: Leonardo Brasil/FFC

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (17) reúne partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão Feminino, dos campeonatos Peruano e Uruguaio, além de confrontos da MLS e da MLS Next Pro. O Diário do Nordeste lista os jogos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

CAMPEONATO PERUANO

15h | FC Cajamarca x Juan Pablo II College | Fanatiz
17h15 | Sporting Cristal x Deportivo Garcilaso | Fanatiz
22h | Cienciano x FBC Melgar | Fanatiz

CAMPEONATO URUGUAIO (TORNEIO INTERMEDIO)

15h | Albion FC x Juventud | Disney+
19h30 | Nacional x Wanderers | Disney+

BRASILEIRÃO FEMININO

15h | Vitória (F) x Botafogo (F) | YouTube (UOL)

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE A)

19h30 | Bahia x Chapecoense | Premiere 2
20h | Fluminense x RB Bragantino | Premiere e Premiere FC
20h | Mirassol x Grêmio | Premiere e Premiere 3

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

19h | América-MG x Ceará | Disney+
19h | Juventude x Cuiabá | Disney+
19h | São Bernardo x Avaí | Premiere 4
21h | Fortaleza x Novorizontino | Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
21h | Londrina x Botafogo-SP | Disney+

MLS NEXT PRO

20h | Toronto II x FC Cincinnati II | OneFootball

MLS

21h10 | Nashville SC x Atlanta United | Apple TV
23h25 | LA Galaxy x Los Angeles FC | Apple TV

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