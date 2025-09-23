Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (23)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 23 de setembro de 2025

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fluminense x Lanís se enfrentam pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, às 21h30, no Maracanã
Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

A agenda dos jogos de hoje na TV deste terça-feira (23) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (23)

BRASILEIRÃO SÉRIE B
19h30 | Paysandu x Novorizontino | ESPN 4, Disney+ e SportyNet+
21h35 | Ferroviária x Goiás | RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, Disney+ e SportyNet+

LIBERTADORES (QUARTAS)
19h | Racing x Vélez Sarsfield | Paramount+

COPA SUL-AMERICANA (QUARTAS)
21h30 | Fluminense x Lanús | SBT, +SBT, SBT Sports e Paramount+

COPA DO CARIBE
21h | Central FC x Mount Pleasant | Disney+
21h | Juventus des Cayes x Cibao | Disney+

COPA CENTRO-AMERICANA
23h | Alajuelense x Motagua | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL
14h | Athletic Bilbao x Girona | ESPN 4 e Disney+
14h | Espanyol x Valencia | Disney+
16h30 | Levante x Real Madrid | Disney+
16h30 | Sevilla x Villarreal | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS
16h15 | Benfica x Rio Ave | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ESCOCÊS
15h45 | Falkirk x Hibernian | Canal GOAT

CAMPEONATO FINLANDÊS
12h | KuPS x SJK | Canal GOAT e OneFootball
12h | Ilves x Gnistan | Canal GOAT e OneFootball
13h | Inter Turku x HJK | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
15h30 | Le Mans x Grenoble | SportyNet (YouTube)

CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)
15h45 | Carpi x Ravenna | OneFootball
15h45 | Perugia x Sambenedettese | OneFootball

COPA DA ITÁLIA
12h | Cagliari x Frosinone | SportyNet (YouTube)
13h30 | Udinese x Palermo | SportyNet (TV e YouTube)
16h | Milan x Lecce | SportyNet (TV e YouTube)

COPA DA LIGA INGLESA
15h45 | Lincoln City x Chelsea | ESPN 2 e Disney+
15h45 | Fulham x Cambridge United | Disney+
16h | Liverpool x Southampton | ESPN e Disney+

CAMPEONATO JAPONÊS
2h | Albirex Niigata x Nagoya Grampus | Canal GOAT
6h | Kashima Antlers x Cerezo Osaka | Canal GOAT
7h | Vissel Kobe x Tokyo Verdy | Xsports e Canal GOAT
7h | Gamba Osaka x Yokohama F. Marinos | Canal GOAT

COPA INTERCONTINENTAL
15h | Al Ahli x Pyramids | CazéTV e Sportv

