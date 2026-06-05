Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (5)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta, dia 5 de junho de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:21)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (5)
AMISTOSO INTERNACIONAL
- 13h | Geórgia x Bahrein | Disney+
- 13h | Belarus x Síria | Disney+
- 13h30 | Eslováquia x Montenegro | Sportv 3
- 14h | Moldávia x Bulgária | Disney+
- 14h | San Marino x Bangladesh | Disney+
- 14h45 | Hungria x Finlândia | Sportv
- 21h | Haiti x Peru | Sportv
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS – COPA FEMININA
- 14h | Liechtenstein (F) x Estônia (F) | DAZN
- 15h15 | Bélgica (F) x Luxemburgo (F) | Disney+
- 15h35 | Alemanha (F) x Noruega (F) | DAZN, ESPN 4 e Disney+
- 16h | Espanha (F) x Inglaterra (F) | ESPN e Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 20h | Operário-PR x Juventude | Disney+
ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS – COPA FEMININA
- 20h | Argentina (F) x Peru (F) | Xsports
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