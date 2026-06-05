Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (5)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (5)

AMISTOSO INTERNACIONAL

13h | Geórgia x Bahrein | Disney+

13h | Belarus x Síria | Disney+

13h30 | Eslováquia x Montenegro | Sportv 3

14h | Moldávia x Bulgária | Disney+

14h | San Marino x Bangladesh | Disney+

14h45 | Hungria x Finlândia | Sportv

21h | Haiti x Peru | Sportv

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS – COPA FEMININA

14h | Liechtenstein (F) x Estônia (F) | DAZN

15h15 | Bélgica (F) x Luxemburgo (F) | Disney+

15h35 | Alemanha (F) x Noruega (F) | DAZN, ESPN 4 e Disney+

16h | Espanha (F) x Inglaterra (F) | ESPN e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SEGUNDA DIVISÃO)

20h | Operário-PR x Juventude | Disney+

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS – COPA FEMININA