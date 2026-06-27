Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (27)

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

COPA DO MUNDO

18h | Panamá x Inglaterra | CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

18h | Croácia x Gana | CazéTV

20h30 | Colômbia x Portugal | CazéTV

20h30 | RD Congo x Uzbequistão | CazéTV

23h | Jordânia x Argentina | CazéTV

23h | Argélia x Áustria | CazéTV, Globo e Sportv

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

11h | Operário-PR x América-MG | Disney+

16h | Criciúma x São Bernardo | Canal GOAT, RedeTV! e Disney+