Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 27 de junho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
27 de Junho de 2026 - 06:30
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Legenda: São Bernardo é o melhor visitante da Série B
Foto: Francisco Cedrim/CRB
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A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

COPA DO MUNDO

18h | Panamá x Inglaterra | CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
18h | Croácia x Gana | CazéTV
20h30 | Colômbia x Portugal | CazéTV
20h30 | RD Congo x Uzbequistão | CazéTV
23h | Jordânia x Argentina | CazéTV
23h | Argélia x Áustria | CazéTV, Globo e Sportv

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

11h | Operário-PR x América-MG | Disney+
16h | Criciúma x São Bernardo | Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

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