Inglaterra x Congo pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

A campeã mundial Inglaterra encara a República Democrática do Congo pela fase 16 avos da Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para terça-feira (1º), às 13h, em Atlanta, nos EUA. Vale ressaltar que o duelo está do lado do Brasil no chaveamento - o vencedor pode encarar a Seleção Brasileira em uma eventual quartas de final.

O jogo

A seleção da República Democrática do Congo entrou em campo com uma formação diferente, no esquema 4-3-3, marcando em bloco baixo e tentando o contra-ataque. E a estratégia surtiu efeito logo nos primeiros minutos, aos 6, com Cipenga aproveitando uma transição para abrir o placar: 1x0.

Com o cenário favorável, entregou a bola aos ingleses, que tiveram dificuldade para atacar. A equipe não conseguiu se aproximar da área africana e insistiu na bola aérea, com uma grande oportunidade aos 29. Rice levantou na área para Bellingham cabecear no ângulo e exigir uma defesaça de Mpasi.

A pressão aumentou, com nova chance aos 35: Rashford bateu para Wan-Bissaka salvar na linha. Apesar disso, quem quase marcou foram os “Leopardos”, com Wissa carimbando a trave aos 42. Na reta final, a Inglaterra se lançou totalmente ao ataque e parou no arqueiro, que evitou gols de Bellingham e Harry Kane. Deste modo, vitória parcial africana com um grande empenho defensivo.

Caminhos na Copa do Mundo

A seleção inglesa chegou no mata-mata após terminar na liderança do Grupo L, com sete pontos. Já a equipe africana ficou na 3ª posição do Grupo K, com quatro.

A Inglaterra venceu Croácia e Panamá, mas empatou com Gana. Já os "Leopardos" perderam para a Colômbia, empataram com Portugal e venceram o Uzbequistão, o que os deixou como um dos oito melhores 3º colocados do Mundial, garantindo vaga no mata-mata.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo no canal da Cazé TV (YouTube).

Escalações

Inglaterra | Pickford; Spence, Konsa, Guéhi e O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson e Bellingham; Rashford, Madueke e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

| Pickford; Spence, Konsa, Guéhi e O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson e Bellingham; Rashford, Madueke e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel. República Democrática do Congo | Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku; Moutoussamy, Mukau, Sadiki e Mbuku; Wissa e Cipenga. Técnico: Sébastien Desabre.

Inglaterra 0x1 República Democrática do Congo | Ficha técnica