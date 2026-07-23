Messi e Cristiano Ronaldo são rivais no Cearense Sub-14

A temporada de 2026 marcou o fim de uma era do futebol mundial. No rol dos melhores de todos os tempos, o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo desfilaram pela última vez em uma Copa do Mundo, em um legado eternizado por gerações e que tem raízes até na Copa Manjadinho Sub-14.

No Estado do Ceará, o torneio estadual pode colocar frente a frente as novas versões desses astros, em um Clássico-Rei histórico, nas devidas proporções das categorias de base, pelo peso dos nomes.

Como em uma realidade paralela, Messi é do Ceará, e Cristiano Ronaldo atua pelo Fortaleza, na terra alencarina. Vale ressaltar que a dupla é brasileira e chama a atenção pelos talentos em campo.

Deste modo, a rivalidade que gerou debates infinitos sobre a grandeza é ressignificada nos jovens. Um tempero a mais em Ceará x Fortaleza que fala sobre os impactos do argentino e do português.

Titulares no Sub-14

No universo do Sub-14, Messi e Cristiano Ronaldo são titulares. Inspirado no craque da Argentina, o jovem alvinegro nasceu no Rio Grande do Sul e atua como volante, posição diferente do camisa 10.

Legenda: O volante Lionel Messi é um dos destaques do Sub-14 do Ceará Foto: Gabriel Silva / CSC

“Me inspiro nele. Mesmo não sendo da mesma posição, me espelho na sua conduta dentro de campo e fora dele. Meus pais jogaram futebol e, por sermos vizinhos da Argentina (no Rio Grande do Sul), pelo futebol lindo do Messi, herdei o nome do Lionel Messi. Não senti pressão, pois ele é um fenômeno e cada um tem seu brilho. Claro que tem as brincadeiras, mas levo numa boa”, afirmou.

Apesar de atuar no meio-campo, soma oito gols em 17 jogos pelo Ceará. Nas duas primeiras partidas alvinegras no time, marcou durante as goleadas contra São Gonçalo (16x0) e Estação (9x0).

Legenda: O cearense Cristiano Ronaldo comemora gol pelo Fortaleza no Sub-14 Foto: Baggio Rodrigues / Fortaleza

No CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, fica localizado o CR7 do Fortaleza. Atuando como meia, o jovem é cearense e está no clube cearense desde 2023, sendo titular e destaque pelo time Sub-14.

“Eu me inspiro muito no Cristiano. Para mim, ele é o melhor jogador. O meu pai é fã e foi o responsável por escolher o nome. Já me acostumei e sou muito grato por ter o nome de um jogador fantástico. Apesar de termos o mesmo nome, o CR7 é atacante, enquanto eu jogo mais como meia. Sou canhoto e tenho como foco armar as jogadas. Quando a comissão técnica pede também, posso jogar de extremo, lembrando o início do CR7, mas não temos as mesmas características”, declarou.

Pelo Leão, em 2026, Cristiano Ronaldo soma 13 jogos, com quatro gols e nove assistências. O atleta brilhou nas rodadas iniciais, participando das goleadas contra Alvinegro (7x0) e Rio Branco (14x0).

Messi x Cristiano Ronaldo

Messi e Cristiano Ronaldo disputam juntos o Manjadinho Sub-14, torneio chancelado pela Federação Cearense de Futebol (FCF). Logo, há uma chance de encontro, mas esse embate não ocorre na 1ª fase.

Isso porque, na fase de grupos, o Fortaleza está no Grupo A, enquanto o Ceará é do Grupo B. Pelo regulamento, essa etapa ocorre com jogos em turno único, apenas dentro do próprio chaveamento.

Deste modo, a possibilidade de encontro seria no mata-mata, caso os dois times avançassem. Se terminaram como líderes, a única chance é em uma eventual final. Já se passarem em posições diferentes, podem se encontrar nas demais eliminatórias, sendo nas quartas de final ou semifinais.