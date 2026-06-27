Grupo K da Copa do Mundo 2026: Colômbia, Portugal e Congo avançam para 2ª Fase

Colômbia, Portugal e Congo garantiram vaga na segunda fase da Copa do Mundo pelo Grupo K. Os colombianos fecharam a primeira etapa da competição como líderes, com 7 pontos, deixando Portugal em 2º com 5 e os congoleses em 3º com 4. O Congo, avançou como um dos 8 melhores terceiros colocados.

Portugal 0x0 Colômbia

Portugal e Colômbia empataram em 0x0 em um jogaço que valia a liderança na noite deste sábado, em Miami, pelo Grupo K da Copa do Mundo 2026.

O placar ficou zerado, mas muitas chances de gol foram criadas pelas duas seleções, que disputavam o 1º lugar do Grupo.

Aos 45 minutos do 2º tempo, Davinson Sánchez marcou gol de cabeça para a Colômbia, mas o VAR anulou por impedimento milimétrico.

Ainda assim, o empate beneficiou a Colômbia, que avançou em 1º com 7 pontos, com Portugal ficando em 2º com 5.

Assim, Portugal saiu do lado da chave do Brasil e foi para o de França e Espanha. Quem foi para o lado da Seleção Brasileira foi a Colômbia.

Como líder do Grupo K, a Colômbia enfrenta Gana, no dia 3, em Kansas City, às 22h30.

Já Portugal, faz confronto com a Croácia, no Toronto Field, no Canadá, no dia 2, às 20 horas.

Congo 3x1 Uzbequistão

A República Democrática do Congo está na 2ª Fase da Copa do Mundo 2026 pela 1ª vez em sua história.

Os africanos venceram o Uzbequistão por 3x1, de virada, se classificando na 3ª colocação do Grupo K com 4 pontos. Os Uzbeques, que buscavam sua primeira vitória em Copas, foi eliminado sem pontuar.

Os uzbeques saíram na frente com Shomurodov, aos 10 minutos, mas Congo virou com dois de Wissa e um de Mayele.

Na 2ª Fase, a seleção africana vai enfrentar a Inglaterra, no dia 1, em Atlanta, às 13 horas.