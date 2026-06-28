Grupo J da Copa do Mundo 2026: Argentina, Áustria e Argélia avançam para 2ª Fase

Argentina, Áustria e Argélia garantiram vaga na segunda fase da Copa do Mundo no Grupo J. Os argentinos fecharam a primeira fase da competição como líderes e 100% de aproveitamento.

Áustria e Argélia empataram em jogo emocionante e se classificaram, com a seleção africana entrando como uma das 8 melhores terceiras colocadas.

Jordânia 1x3 Argentina

A Argentina entrou em campo pela 3ª rodada da 1ª Fase já classificada no Grupo J da Copa do Mundo 2026. E com um time reserva, venceu a Jordânia por 3x1, em Dallas, fechando o grupo como líder e 100% de aproveitamento.

Messi foi poupado e entrou em campo aos 15 do 2º tempo e marcou um gol de falta aos 35 minutos. Foi o 6º gol dele na Copa 2026, se mantendo na artilharia.

Os gols da Albiceleste foram marcados por Lo Celso, aos 19 minutos, Lautaro Martinez aos 31 do 1º tempo e Messi, aos 35 do 2º tempo. Tamari diminuiu para os jordanianos.

Com o resultado, a Argentina se classificou como líder do Grupo J com 9 pontos, enquanto a Jordânia foi eliminada sem pontos.

Na 2ª Fase, a Argentina enfrenta Cabo Verde, em Miami, no dia 3, às 19 horas.

Argélia 3x3 Áustria

Áustria e Argélia fizeram um jogo de muitos gols e empataram em 3x3 na noite deste sábado (27), em Kansas City, nos Estados Unidos pela 3ª rodada do Grupo J.

Com o resultado, as duas seleções se classificaram, os europeus em 2º e os africanos em 3º, ambos com 4 pontos, mas separados pelos critérios de desempate. A líder do grupo foi a Argentina, com 9.

As duas equipes entraram em campo para fechar a 1ª Fase da Copa do Mundo e sabiam que o empate as garantiam. Quem perdesse estaria eliminada, com o Irã se classificando com o 8º melhor 3º colocado geral.

A Áustria abriu o placar com Arnautovic, aos 28 do 1º tempo, Belghali empatou para a Argélia aos 45 do 1º tempo, e as duas foram iguais para o intervalo.

No segundo tempo, aos 10, Sabitzer fez para os austríacos, mas a Argélia voltou a empatar com Mahrez, aos 15.

O empate classificava as duas seleções quando Mahrez fez para a Argélia aos 48, resultado que eliminava a Áustria e classificava o Irã.

Mas aos 51, Kalajdzic marcou de cabeça e igualou o placar de novo, classificando as duas seleções.

A Áustria vai encarar a Espanha, em Los Angeles, na quinta-feira (2), às 16 horas.

Já a Argélia, joga contra a Suíça, no dia 3, no Vancouver Place, às 00h