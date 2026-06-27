Grupo G da Copa do Mundo 2026: Bélgica e Egito avançam para 2ª Fase

A Bélgica goleou a Nova Zelândia por 5x1 no estádio Vancouver Place, no Canadá, pela 3ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026. Os gols dos Red Devils foram marcados por Trossard, aos 28 do 1º tempo e 5 do 2º,

De Bruyne, aos 28 do 2º tempo, Lukaku aos 41 e Saelemaekers aos 49.

Com o resultado, a Bélgica garantiu classificação na liderança, com 5 pontos, superando o Egito no saldo de gols. Assim, enfrentará um 3º colocado, ainda a ser definido, no Seattle Field, no dia 1º de julho, às 17 horas. Já os neozelandeses, com apenas um ponto, foram eliminados.

Iguais

Egito e Irã empataram em 1x1 no estádio Seattle Field, nos Estados Unidos, pela 3ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026.

Os egípcios saíram na frente com gol de Mahmoud Saber, aos 5 do 1º tempo, mas os iranianos empataram o jogo logo após perder um pênalti, igualando o placar com Rezaeian, aos 14 minutos.

Com o resultado, o Egito se classificou em 2º do Grupo G com 5 pontos, e na 2ª Fase enfrentará a Austrália, no dia 3, em Dallas, às 15 horas.

Já o Irã, ficou em 3º com 3 pontos após 3 empates, e com saldo zero, ainda pode se classificar entre os 8 melhores terceiros colocados.