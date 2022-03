Fortaleza tem vantagem sobre CRB em histórico de confrontos na Copa do Nordeste

Fortaleza e CRB se enfrentam no próximo sábado (19) pela Copa do Nordeste. No histórico da competição, foram cinco jogos no torneio. São duas vitórias do Tricolor, uma do time alagoano e dois empates.

No geral, são duas vitórias, dois empates e uma derrota do Fortaleza. Em casa, o Leão fez três partidas e não perdeu nenhuma. Acumulou dois resultados iguais e venceu uma.

Já o Galo acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas. O clube sediou dois jogos. Saiu vitorioso em um e perdeu o outro.

O Tricolor marcou cinco gols e sofreu quatro. Consequentemente, o adversário sofreu cinco e marcou quatro.

As equipes se enfrentam em jogo da oitava rodada do Nordestão. A venda de ingressos iniciou nesta terça-feira. A partida terá início às 17h45, na Arena Castelão.

Histórico na Copa do Nordeste

Fortaleza x CRB - 5 jogos no total

Fortaleza - 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates

Gols - 5 marcados e 4 sofridos

CRB - 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates

Gols - 4 marcados e 5 sofridos

Veja mais notícias do Fortaleza no Jogada 1º Tempo: