Volante do Fortaleza, cearense Rebeca Costa marca na vitória da Seleção Brasileira Sub-17; veja gol

A volante cearense Rebeca Costa, atleta do Fortaleza, marcou um dos gols da Seleção Brasileira na vitória contra o Chile no último domingo (13) por 8 a 0, no duelo de abertura do quadrangular final do Sul-Americano Sub-17. Jhonson (2), Aline (2), Ana Júlia, Carol e Dudinha completaram a goleada.

O tento marcado pela cearense foi anotado aos 16 minutos do 2° tempo, após aproveitar cruzamento na área de Aline e finalizar rasteiro, no canto da goleira chilena. O gol assinalado foi o 1° em competições oficiais com a camisa do Brasil.

Natural de Pindoretama, a cearense, de 16 anos, participou de todo o período de preparação para o Sul-Americano sob o comando da técnica Simone Jatobá.

No último domingo (13), nossa Leoa, Rebeca Costa, contribuiu com um gol na vitória por 8 a 0 do Brasil diante do Chile, em partida válida pela primeira rodada do quadrangular final do Campeonato Sul-Americano Sub-17.



Campanha do Brasil no Sul-Americano

O Brasil está invicto na disputa do Sul-Americano Sub-17 realizado em Montevidéu, no Uruguai. Em cinco partidas disputadas, a equipe de Simone Jatobá conquistou cinco vitórias, com 29 gols marcados e nenhum sofrido.

A seleção iniciou a disputa do Sul-Americano no Grupo B, onde enfrentou Argentina, Bolívia, Paraguai e Venezuela, vencendo todos os confrontos e finalizando a 1ª fase na liderança isolada. No quadrangular final, enfrentará além do Chile, a Colômbia e o Paraguai.