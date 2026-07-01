Estados Unidos vencem a Bósnia por 2x0 e estão nas Oitavas de Final da Copa do Mundo 2026

Os Estados Unidos venceram a Bósnia por 2x0 e estão nas Oitavas de Finais da Copa do Mundo 2026. Os gols da vitória dos americanos em Santa Clara, foram marcados por Balogun, aos 45 do 1º tempo, e Tillman, aos 37 do 2º tempo.

Os Estados Unidos abriram o placar no fim do 1º com Balogun, mas ele foi expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus após pisão em Muharemovic.

Mesmo com um a menos, o time da casa foi melhor e ampliou em belo gol de falta.

Com o resultado, os Estados Unidos enfrentam a Bélgica nas Oitavas de final, no Seattle Field, no dia 6/07, às 21 horas.

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