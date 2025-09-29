Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Em três jogos, Palermo já supera Paiva em número de vitórias e empata com Vojvoda

Treinador argentino busca livrar o Fortaleza do rebaixamento

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 17:36)
Jogada
Legenda: Treinador argentino tem a dura missão de livrar o Fortaleza do rebaixamento
Foto: Ismael Soares/SVM

O novo técnico do Fortaleza Martín Palermo em apenas três jogos já conseguiu superar o número de vitórias do seu antecessor, Renato Paiva. Com um desempenho de duas vitórias, sendo a última conquistada no sábado (27), contra o Sport, o treinador tricolor tem um aproveitamento de 66%. Os três pontos conquistados, também deixam o argentino com o mesmo número de vitórias de Vojvoda que comandou o tricolor em 13 jogos na Série A. 

Com o resultado positivo conquistado sob o lanterna do Campeonato, superando à pressão que o Tricolor tinha para o confronto tido como deciso na luta pela permanência, o comandante do Leão alcançou a sua segunda vitória em três jogos. Com isso, "El Titán", que tem 66% de aproveitamento, caso mantenha o rendimento, livra o Fortaleza do rebaixamento.

O bom começo de Palermo no Fortaleza, contrasta com os péssimos números dos dois treinadores que comandaram o Leão na temporada. Renato Paiva teve apenas uma vitória em dez jogos e Vojvoda teve duas em treze partidas. O baixo aproveitamento do time reflete a colocação na Série A. Com o Tricolor ocupando a 19ª colocação, com 21 pontos.

PRÓXIMOS CONFRONTOS 

Nas próximas rodadas, o Fortaleza vai receber o São Paulo nesta quinta-feira (2), às 19h30. Em seguida, enfrenta o Juventude, em Caxias, e Vasco, no Castelão, ambos sendo considerados confrontos diretos. 

* Sob supervisão de João Bandeira Neto

Assuntos Relacionados
Foto de Matín Palermo já superou Paiva em número de vitórias e empata com Vojvoda

Jogada

Em três jogos, Palermo já supera Paiva em número de vitórias e empata com Vojvoda

Treinador argentino busca livrar o Fortaleza do rebaixamento

Ian Laurindo* Há 1 hora
lutador popó em uma cama

Jogada

Popó passa por cirurgia em hospital de Salvador nesta segunda-feira (29)

Lutador operou a mão após a briga generalizada no último sábado

Redação 29 de Setembro de 2025
Maior organizada do São Paulo fará protesto em jogo contra o Ceará no Morumbis

Jogada

Principal organizada do São Paulo fará protesto em jogo contra o Ceará no Morumbis

Equipe paulista foi eliminada da Libertadores e deixou torcedores chateados

Daniel Farias 29 de Setembro de 2025
Foto de Mancuso durante treinamento do Fortaleza no Pici

Jogada

Fortaleza se reapresenta para semana decisiva na Série A com novidade e ausências

Leão enfrenta o São Paulo na quinta-feira e o Juventude no domingo

Daniel Farias 29 de Setembro de 2025
Foto de Bruno Pacheco durante Fortaleza x Sport na Série A do Brasileirão

Jogada

Qual a distância para o Fortaleza sair do Z-4? Veja classificação e cenários na Série A

Leão venceu o Sport na 25ª rodada e segue vivo pela permanência na elite

Daniel Farias 29 de Setembro de 2025
Foto de Tyreek Hill, jogador do Miami Dolphins, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias 29 de Setembro de 2025