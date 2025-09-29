Em três jogos, Palermo já supera Paiva em número de vitórias e empata com Vojvoda

O novo técnico do Fortaleza Martín Palermo em apenas três jogos já conseguiu superar o número de vitórias do seu antecessor, Renato Paiva. Com um desempenho de duas vitórias, sendo a última conquistada no sábado (27), contra o Sport, o treinador tricolor tem um aproveitamento de 66%. Os três pontos conquistados, também deixam o argentino com o mesmo número de vitórias de Vojvoda que comandou o tricolor em 13 jogos na Série A.

Com o resultado positivo conquistado sob o lanterna do Campeonato, superando à pressão que o Tricolor tinha para o confronto tido como deciso na luta pela permanência, o comandante do Leão alcançou a sua segunda vitória em três jogos. Com isso, "El Titán", que tem 66% de aproveitamento, caso mantenha o rendimento, livra o Fortaleza do rebaixamento.

O bom começo de Palermo no Fortaleza, contrasta com os péssimos números dos dois treinadores que comandaram o Leão na temporada. Renato Paiva teve apenas uma vitória em dez jogos e Vojvoda teve duas em treze partidas. O baixo aproveitamento do time reflete a colocação na Série A. Com o Tricolor ocupando a 19ª colocação, com 21 pontos.

PRÓXIMOS CONFRONTOS

Nas próximas rodadas, o Fortaleza vai receber o São Paulo nesta quinta-feira (2), às 19h30. Em seguida, enfrenta o Juventude, em Caxias, e Vasco, no Castelão, ambos sendo considerados confrontos diretos.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto