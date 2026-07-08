Copa do Mundo tem primeiro dia sem jogos após 27 dias de competição

Depois de 27 dias consecutivos com partidas desde a abertura da Copa do Mundo, em 11 de junho, o torneio terá, nesta quarta-feira (8), o primeiro dia sem jogos. A pausa acontece após a definição dos oito classificados às quartas de final e antecede o início da próxima fase.

Os oito classificados ganharam um dia a mais de preparação antes da reta decisiva do Mundial. A competição retorna nesta quinta-feira (9), com o duelo entre França e Marrocos. Os outros jogos serão disputados na sexta-feira (10) e no sábado (11), definindo os quatro semifinalistas.

Confira os jogos das quartas de final:

Quinta-feira (9)

França x Marrocos

Local: Boston

Horário: 17h (de Brasília)

Sexta-feira (10)

Sexta-feira (10)

Espanha x Bélgica

Local: Los Angeles

Horário: 16h (horário de Brasília)

Sábado (11)

Noruega x Inglaterra

Local: Miami

Horário: 18h (horário de Brasília)

Argentina x Suíça

Local: Kansas City

Horário: 22h (horário de Brasília)