Copa do Mundo tem primeiro dia sem jogos após 27 dias de competição

Competição fica sem jogos nesta quarta-feira (8) e retorna com as quartas de final na quinta-feira (9)

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
08 de Julho de 2026 - 08:52 (Atualizado às 08:59)
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Legenda: SoFi Stadium no momento da abertura Copa do Mundo
Foto: Frederic J. BROWN / AFP
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Depois de 27 dias consecutivos com partidas desde a abertura da Copa do Mundo, em 11 de junho, o torneio terá, nesta quarta-feira (8), o primeiro dia sem jogos. A pausa acontece após a definição dos oito classificados às quartas de final e antecede o início da próxima fase.

Os oito classificados ganharam um dia a mais de preparação antes da reta decisiva do Mundial. A competição retorna nesta quinta-feira (9), com o duelo entre França e Marrocos. Os outros jogos serão disputados na sexta-feira (10) e no sábado (11), definindo os quatro semifinalistas.

Confira os jogos das quartas de final:

Quinta-feira (9)

França x Marrocos
Local: Boston
Horário: 17h (de Brasília)
Sexta-feira (10)

Sexta-feira (10)

Espanha x Bélgica
Local: Los Angeles
Horário: 16h (horário de Brasília)

Sábado (11)

Noruega x Inglaterra
Local: Miami
Horário: 18h (horário de Brasília)

Argentina x Suíça
Local: Kansas City
Horário: 22h (horário de Brasília)

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Liuê Góis

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