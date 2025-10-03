Condé fala em ‘cuidado ao rotular profissional por divisão’ após reencontro com Vitória

O técnico Léo Condé, atualmente no Ceará, reencontrou o Vitória, seu ex-clube, nesta quinta-feira (2), pela Série A do Brasileirão. O treinador comandou o time baiano nas primeiras rodadas da Série A 2024, mas foi demitido após um início ruim.

Na entrevista coletiva após o jogo desta quinta, vencido pelo Vitória por 1 a 0, no Barradão, em Salvador (BA), Condé foi perguntado por um repórter local sobre o que ele havia aprendido dentro da Série A, diferente da temporada em que comandou o Vitória.

“Primeiro que estou tendo tempo para trabalhar. No Ceará, a gente teve alguns momentos de turbulência, mas conseguimos, com respaldo da diretoria, passar por esse momento”, disse Condé. Ele está no Vovô desde a reta final da Série B de 2024.

Futebol não tem muito mistério, tem 25 anos que eu faço isso. É claro que a gente vai galgando passo a passo, graças a Deus, passei por todas as divisões do futebol brasileiro (D, C, B, A). A gente tem que ter cuidado ao rotular um profissional se ele é de determinada divisão. Procuramos nos preparar para grandes jogos em qualquer competição, e temos conseguido uma campanha consistente, com um grupo de jogadores muito comprometido. A torcida também tem abraçado a equipe, e estamos conseguindo fazer grandes jogos contra grandes adversários. Léo Condé Técnico do Ceará

Com a derrota para o Vitória, o Ceará estacionou nos 31 pontos na tabela de classificação da Série A do Brasileirão. A equipe cearense ocupa atualmente a 11ª colocação, estando a quatro pontos do G-8 e a seis pontos do Z-4.