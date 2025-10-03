Diário do Nordeste
Condé fala em ‘cuidado ao rotular profissional por divisão’ após reencontro com Vitória

Técnico disse que no Ceará está tendo tempo para trabalhar

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:37)
Jogada
Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará, no banco de reservas
Foto: Davi Rocha/SVM

O técnico Léo Condé, atualmente no Ceará, reencontrou o Vitória, seu ex-clube, nesta quinta-feira (2), pela Série A do Brasileirão. O treinador comandou o time baiano nas primeiras rodadas da Série A 2024, mas foi demitido após um início ruim.

Na entrevista coletiva após o jogo desta quinta, vencido pelo Vitória por 1 a 0, no Barradão, em Salvador (BA), Condé foi perguntado por um repórter local sobre o que ele havia aprendido dentro da Série A, diferente da temporada em que comandou o Vitória.

“Primeiro que estou tendo tempo para trabalhar. No Ceará, a gente teve alguns momentos de turbulência, mas conseguimos, com respaldo da diretoria, passar por esse momento”, disse Condé. Ele está no Vovô desde a reta final da Série B de 2024.

Futebol não tem muito mistério, tem 25 anos que eu faço isso. É claro que a gente vai galgando passo a passo, graças a Deus, passei por todas as divisões do futebol brasileiro (D, C, B, A). A gente tem que ter cuidado ao rotular um profissional se ele é de determinada divisão. Procuramos nos preparar para grandes jogos em qualquer competição, e temos conseguido uma campanha consistente, com um grupo de jogadores muito comprometido. A torcida também tem abraçado a equipe, e estamos conseguindo fazer grandes jogos contra grandes adversários.
Léo Condé
Técnico do Ceará

Com a derrota para o Vitória, o Ceará estacionou nos 31 pontos na tabela de classificação da Série A do Brasileirão. A equipe cearense ocupa atualmente a 11ª colocação, estando a quatro pontos do G-8 e a seis pontos do Z-4.

