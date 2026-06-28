Com gol de Messi, Argentina vence por 3x1 e fecha Grupo J com 100% na Copa do Mundo

A Argentina entrou em campo pela 3ª rodada da 1ª Fase já classificada no Grupo J da Copa do Mundo 2026. E com um time reserva, venceu a Jordânia por 3x1, em Dallas, fechando o grupo como líder e 100% de aproveitamento.

Messi foi poupado e entrou em campo aos 15 do 2º tempo e marcou um gol de falta aos 35 minutos. Foi o 6º gol dele na Copa 2026, se mantendo na artilharia.

Os gols da Albiceleste foram marcados por Lo Celso, aos 19 minutos, Lautaro Martinez aos 31 do 1º tempo e Messi, aos 35 do 2º tempo. Tamari diminuiu para os jordanianos.

Com o resultado, a Argentina se classificou como líder do Grupo J com 9 pontos, enquanto a Jordânia foi eliminada sem pontos.

Na 2ª Fase, a Argentina enfrenta Cabo Verde, em Miami, no dia 3, às 19 horas.