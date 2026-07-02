Com final emocionante, Portugal vence a Croácia por 2x1 e está nas Oitavas da Copa do Mundo

Portugal enfrenta a Espanha na segunda-feira

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 22:16 (Atualizado às 22:28)
capa da noticia
Legenda: Cristiano Ronaldo empatou para Portugal de pênalti e a equipe buscou a virada nos acréscimos
Foto: Cole Burston / AFP
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Portugal venceu a Croácia por 2x1 no estádio Toronto Field, nesta quinta-feira (2), pelas 16 avos de final da Copa do Mundo 2026 e se classificou com vitória emocionante.

A Croácia abriu o placar aos 8 do 2º tempo com Perisic.

Cristiano Ronaldo empatou para Portugal, de pênalti, aos 23 do 2º tempo.

Foi quando o técnico Roberto Martinez tirou Cristiano Ronaldo substituído com 35 do 2º tempo, entrando Rubens Neves.

Aos 48 minutos do 2º tempo, Gonçalo Ramos - atacante que fazia a função de Cristiano Ronaldo após a saída dele - marcou um belo gol de cabeça: 2X1.

Cristiano Ronaldo abraça Gonçalo Ramos, autor do 2º gol de Portugal
Legenda: Cristiano Ronaldo abraça Gonçalo Ramos, autor do 2º gol de Portugal
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA


E com 18 minutos de acréscimos, o final foi emocionante. Aos 57, a Croácia teve um gol de Matanovic anulado pela tecnologia que detectou um toque de Pasalic para marcar o impedimento.

Nas Oitavas de Final, Portugal vai enfrentar a Espanha, no dia 6, em Dallas, às 16 horas.

COMO FOI O TEMPO REAL

 
 
 
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (3)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 3 de julho de 2026

Liuê Góis

Há 2 horas

Imagem da notícia Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário
Jogada

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário

Liuê Góis

Imagem da notícia Suiça vence Argélia com tranquilidade e está nas Oitavas de Final da Copa do Mundo
Jogada

Suiça vence Argélia com tranquilidade e está nas Oitavas de Final da Copa do Mundo

Suíços aguardam quem passar de Colômbia x Gana

Vladimir Marques

Imagem da notícia Thiago Carpini comenta saída de Emanuel Brítez do Fortaleza: 'Página virada'
Jogada

Thiago Carpini comenta saída de Emanuel Brítez do Fortaleza: 'Página virada'

Jogador defendeu o Tricolor por quatro temporadas

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Carpini projeta evolução do Fortaleza após vitória e prepara mudanças contra o Atlético-GO
Jogada

Carpini projeta evolução do Fortaleza após vitória e prepara mudanças contra o Atlético-GO

Tricolor venceu a Ponte Preta nesta quinta-feira (2), na Arena Castelão

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Portugal e Croácia marcou 1º gol de Cristiano Ronaldo em mata-mata de Copa e último jogo de Modric
Jogada

Portugal e Croácia marcou 1º gol de Cristiano Ronaldo em mata-mata de Copa e último jogo de Modric

Partida entre europeus esteve entre as mais emocionantes da Copa do Mundo 2026

Vladimir Marques