Com final emocionante, Portugal vence a Croácia por 2x1 e está nas Oitavas da Copa do Mundo

Portugal venceu a Croácia por 2x1 no estádio Toronto Field, nesta quinta-feira (2), pelas 16 avos de final da Copa do Mundo 2026 e se classificou com vitória emocionante.



A Croácia abriu o placar aos 8 do 2º tempo com Perisic.

Cristiano Ronaldo empatou para Portugal, de pênalti, aos 23 do 2º tempo.



Foi quando o técnico Roberto Martinez tirou Cristiano Ronaldo substituído com 35 do 2º tempo, entrando Rubens Neves.



Aos 48 minutos do 2º tempo, Gonçalo Ramos - atacante que fazia a função de Cristiano Ronaldo após a saída dele - marcou um belo gol de cabeça: 2X1.

Legenda: Cristiano Ronaldo abraça Gonçalo Ramos, autor do 2º gol de Portugal Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

E com 18 minutos de acréscimos, o final foi emocionante. Aos 57, a Croácia teve um gol de Matanovic anulado pela tecnologia que detectou um toque de Pasalic para marcar o impedimento.

Nas Oitavas de Final, Portugal vai enfrentar a Espanha, no dia 6, em Dallas, às 16 horas.

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