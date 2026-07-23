Ceará tem 2ª menor média de público na Série B neste século

O Ceará registrou 8.973 torcedores pagantes no 1º turno, marca maior do que somente uma das 18 participações do clube na Série B no século

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 09:50 (Atualizado às 09:59)
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Legenda: O Ceará registrou média de apenas 8.741 torcedores pagantes na Série B de 2026
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará registrou média de público de 8.973 torcedores pagantes no 1º turno da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Reflexo do distanciamento da torcida alvinegra nesta temporada, o número até aqui representa a segunda menor marca do clube na competição neste século.

Nas 18 participações do Ceará na 2ª divisão desde 2001, somente em uma outra vez o clube registrou média de menos de 10 mil pagantes: em 2012, quando o time atuou no PV por conta da reforma do Castelão para a Copa do Mundo. Na ocasião, foram 8.853 pagantes na temporada.

A melhor média de público do Ceará na Série B neste século foi justamente na edição anterior que disputou, na campanha do acesso em 2024, quando levou 28.149 pagantes por jogo. A estatística é do pesquisador cearense João Ricardo de Oliveira.

Mesmo assim, é 3º em 2026

Apesar disso, em 2026, o Ceará soma a 3ª melhor média de público da atual Série B. Os líderes são o Sport, com 10.755 pagantes, e o Fortaleza, com 9.705 torcedores.

Nas 18 participações do Ceará na 2ª divisão desde 2001, somente em uma outra vez o clube registrou média de menos de 10 mil pagantes: em 2012
Legenda: Nas 18 participações do Ceará na 2ª divisão desde 2001, somente em uma outra vez o clube registrou média de menos de 10 mil pagantes: em 2012
Foto: Jogada / SVM

Protesto da torcida

Nesta temporada, a baixa média de público se explica pelo fraco desempenho do time, que ocupa a 18ª colocação na Série B, com 19 pontos em 19 rodadas, e por uma campanha da principal torcida organizada alvinegra por público zero, em protesto contra a gestão do presidente João Paulo Silva.

O dirigente fez um apelo, em entrevista à TV Verdes Mares, nessa quarta-feira (22), para o retorno da torcida aos estádios.

“Eu entendo, sei que é natural (o afastamento) com o rebaixamento, o momento, mas com a ajuda do torcedor, a presença, a gente já viu que é diferente, muda (o ambiente). O torcedor tem de voltar aos jogos. Não pelo presidente, nem pelo time, mas pelo clube, pela instituição”, declarou João Paulo.

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